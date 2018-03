„Wertschätzung ist uns sehr wichtig“

Anzeige

Ulrich Kremer: Das Erfolgsrezept des Finanzamts Tauberbischofsheim, zu dem auch die Außenstelle Bad Mergentheim gehört, basiert sicher zuerst einmal auf unserem guten Controlling. Wir lesen statistisch die Werte der Steuererklärungen, die bei uns bearbeitet wurden, aus und haben dadurch die Möglichkeit, Spitzenbelastungen abzufangen und Unterbelastungen auszugleichen. Das geschieht durch unseren Arbeits-Pool, den wir genau in diese Lücken eingreifen lassen können. Das ist eines unserer wichtigsten Instrumente.

Wie setzt sich dieser Arbeitspool zusammen?

Kremer: Von Steuerbürgern bekommen wir in unseren Ämtern in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim pro Jahr etwa 49 000 Einkommensteuererklärungen. Dafür sind 50 Vollzeitkräfte zuständig. Das bedeutet, dass ein Bearbeiter ungefähr 1000 Fälle pro Jahr zu bewältigen hat. Das ist viel. Dann haben wir noch die so genannte „Autofallquote“ von zehn Prozent. Hier muss keine Hand angelegt werden. Diese Fälle laufen durch die Maschine und werden auch von ihr bearbeitet.

Das funktioniert aber nur, wenn sie gut vor- und aufbereitet worden sind. Zehn Prozent sind auch landesweit ein sehr hoher Wert. Unser Ziel ist, diesen Wert noch zu steigern. Das schafft man am besten durch „Elster“, die elektronische Steuererklärung. Durch die Vorfilterung in unserem Computersystem werden die Steuererklärungen so aufbereitet, dass sie passgenau sind.

Jeder, der „Elster“ schon einmal angewandt hat, kennt die Plausibilitätsprüfung. Nur, wenn dem System alles plausibel erscheint, kann man in dem elektronischen Formular fortfahren und es zum Schluss auch absenden. Deshalb bekommen wir bereits eine nahezu perfekt vorbereitete Steuererklärung.

Innerhalb dieses Programms bieten wir auch Hilfen an, indem der Anwender Daten zugespielt bekommen kann, die er dann nicht noch einmal von Belegen ablesen muss. Dadurch sind wir auch in der Lage, diese Quote auszubauen.

Die Einkommensteuererklärungen, die von Steuerberatern erledigt wurden und uns auf elektronischem Weg erreichen, liegen bei 90 Prozent. Das ist ebenfalls eine sehr hohe Zahl, fünf Prozent höher als der Landesschnitt. Auch deshalb ist unsere Durchlaufzeit so schön schnell.

Bei nicht beratenen Steuerpflichtigen haben wir eine Quote von 50 Prozent. Hier hätten wir gerne eine höhere Zahl – wir liegen da genau im Landesschnitt. Fakt ist: Je mehr Einkommensteuererklärungen bei uns auf elektronischem Weg eingehen, desto höher ist die Autofallquote und desto schneller auch die Bearbeitung von uns.

Gab es eine kleine Feier oder stecken Sie schon mittendrin im Abbau der neuen Steuererklärungen?

Kremer: (lacht) Zum Feiern gab es noch keine Zeit. Aber diesen Erfolg werde ich gebührend weitergeben und mit meinen Mitarbeitern teilen. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim ein sehr gutes Klima, das auch von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.

Wie viele Mitarbeiter sind in den beiden Ämtern beschäftigt?

Kremer: Das sind momentan 228 Personen, davon 89 Teilzeitkräfte. Für diese 89 Mitarbeiter halten wir 65 verschiedene Arbeitszeitmodelle vor.

Das hört sich nach einem großen organisatorischen Aufwand an.

Kremer: Ja, das stimmt. Doch dieser Aufwand lohnt sich. Die Leute sind sehr motiviert. Es ist ein Geben und ein Nehmen, und deshalb nehmen wir diese Mehrarbeit gerne auf uns.

Ihre Erfolgsparameter sind also das Controlling, eine gute Organisation und die Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsabläufe?

Kremer: Diese Wertschätzung ist uns sehr wichtig. Für das Controlling ist Heinz Eckert zuständig. Er bereitet die statistischen Zahlen der erledigten Fälle vor, wertet sie aus, analysiert, wo Fehlbestände und Überhänge sind. Diese werden durch die Poolmitarbeiter und/oder Arbeitsverlagerungen aufgefangen. Heinz Eckert ist also unser Zahlenmanager.

Fachlich wird er von Einkommensteuerhauptsachgebietsleiter Fred Fischer unterstützt. Er macht unsere Anwendungen transparent und ist gleichzeitig auch der Ansprechpartner für die Außenwelt, zum Beispiel für die Steuerberater. Auch bei der Ausbildungsmesse in Lauda ist er immer vor Ort. Werner Kaibel ist mit eingebunden in die Organisation und als Personalratsvorsitzender sehr wichtig im Austausch zwischen dem Gesamtpersonal und mir. Sein Feedback und damit auch das meiner Mitarbeiter sind mir wichtig. Wir harmonieren sehr gut miteinander und ich freue mich über unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wie viele Auszubildende haben Sie?

Kremer: Das sind immer zirka 25 – sehr gute Leute aus dem ganzen Main-Tauber-Kreis. Da wir auch die Nachwuchsprobleme von anderen Finanzämtern mit abdecken, werden die Leute, die bei uns ausgebildet wurden, erst einmal landesweit eingesetzt. Nach einer gewissen Zeit kommen sie aber fast alle wieder zurück. Eine gute Ausbildung liegt uns sehr am Herzen. Wir haben hervorragende Absolventen, die auch immer wieder zu den Jahrgangsbesten gehören. Darauf bin ich sehr stolz.

Gibt es noch Bürger, die hilfesuchend mit ihren Steuererklärungen zu Ihnen ins Amt kommen?

Kremer: Ja, die gibt es. Wir haben eine zentrale Informations- und Annahmestelle, die stets zur Hilfe bereit ist. Wir lassen niemanden allein damit. Natürlich ist das alles umständlicher, der Papierweg dauert einfach länger. Die Unterlagen wandern zur Oberfinanzdirektion nach Karlsruhe, werden dort zentral eingescannt, wieder eingepackt und zu uns zurückgeschickt.

Demnächst leiten Sie die Tauberbischofsheimer und Bad Mergentheimer Behörde seit zwei Jahren. Wie sieht Ihre bisherige Bilanz aus?

Kremer: Diese zwei Jahre waren sehr arbeitsreich. Wir hatten viele Veränderungsprozesse zu bewältigen und haben viele neue Strukturen und eine Zentralstelle eingeführt. Auch die EDV wurde umgestellt. Doch durch das hohe Engagement der Mitarbeiter hat das alles sehr gut geklappt. Gemeinsam haben wir in dieser kurzen Zeit viel erreicht. Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Menschen sind sehr entgegenkommend und aufgeschlossen. Ich bin auch sehr gern in unserer Bad Mergentheimer Außenstelle. Für mich sind beide Ämter gleichwertig.

Welche Bearbeitungszeit haben Sie sich für dieses Jahr als Ziel gesetzt?

Kremer: Wir werden versuchen, diesen Level zu halten. Selbstverständlich würden wir uns auch gerne noch verbessern. Es ist uns immer ein Anliegen, noch effektiver zu werden. Schau’n wir mal.

