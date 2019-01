Wichtige Aufgaben erfüllt

Tauberbischofsheim.Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa hat kürzlich in Tauberbischofsheim Tobias Dworacek für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement im Katastrophenschutz ausgezeichnet. Er ist seit 20 Jahren im Fernmelde- und Führungsdienst tätig, einer Regieeinheit des Main-Tauber-Kreises. Klaus Sack wurde in den passiven Dienst verabschiedet.

Dr. Derpa hob hervor, dass Tobias Dworacek ein erfahrener und engagierter Helfer im Katastrophenschutz sei. Dank seiner umfassenden Kenntnisse sei er in allen Aufgabenbereichen des Fernmelde- und Führungsdienstes einsetzbar. Unabhängig davon nahm er auch an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Regieeinheit teil, um sein Wissen zu erweitern, zum Beispiel zum Digitalfunk.

Langjährige Erfahrung

Klaus Sack wurde auf eigenen Wunsch aus dem aktiven in den passiven Dienst des Fernmelde- und Führungsdienstes verabschiedet. Er wurde am 5. Mai 1995 zum Dienst im Katastrophenschutz verpflichtet und verfügt damit über eine 23-jährige Erfahrung im Fernmelde- und Führungsdienst. In dieser Zeit hat er sich in allen Bereichen der Regieeinheit engagiert, sei es bei der Ausbildung, dem Autofreien Sonntag oder den Katastrophenschutzübungen. Zuletzt war er als wichtiger Bestandteil der Führungsstruktur in der zweiten Schicht im Verwaltungsstab eingeteilt.

Der Leiter des Fernmelde- und Führungsdienstes, Marco Herschlein, schloss sich dem Dank an Tobias Dworacek und Klaus Sack an.

Dr. Derpa freute sich über die Rekordbeteiligung bei der Jahresfeier. Ebenso erinnerte Dr. Derpa daran, dass der Fernmelde- und Führungsdienst Ende 2018 bei einer Fortbildungsveranstaltung für den Katastrophenschutz zur Afrikanischen Schweinepest im Landratsamt vertreten war. Ein guter Kontakt hat sich zudem mit dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr ergeben.

Kreisübergreifende Übung

Helga Koch, Sachbearbeiterin im Bereich Katastrophenschutz beim Landratsamt, blickte auf 2019 voraus. Im Frühjahr ist eine kreisübergreifende Stabsrahmenübung mit zwei bayerischen Nachbarkreisen zur zivil-militärischen Zusammenarbeit geplant. Hier werde die Unterstützung des Fernmelde- und Führungsdienstes ebenso benötigt wie bei der vorgesehenen Vollübung im Herbst. „Es wird garantiert nicht langweilig, denn wir haben einiges vor“, fasste sie zusammen.

Der Fernmelde- und Führungsdienst unterstützt den Verwaltungsstab des Landratsamtes im Fall von Katastrophen und Großschadensereignissen. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat dazu geführt, dass auch keine Ersatzdienstleistenden mehr als Nachwuchs für den Fernmelde- und Führungsdienst zur Verfügung stehen. Deshalb wurden inzwischen auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit entsprechenden Arbeiten betraut. Die Regieeinheit soll jedoch erhalten bleiben, so lange Ehrenamtliche mitwirken. Sie besteht heute aus 14 Mitarbeitern des Landratsamts sowie aktiven und passiven Ehrenamtlichen, die im Notfall zusätzlich einsetzbar sind.

Zu den wichtigen Aufgaben im Fall einer Katastrophe oder eines Großschadensereignisses gehören der Betrieb der Fernmeldezentrale für den Verwaltungsstab, die Aufnahme und Weiterleitung von Meldungen, die Unterstützung des Führungsstabs im Fernmeldewesen sowie der Nachweis von ein- und ausgehenden Meldungen.

Wichtig ist der Fernmelde- und Führungsdienst besonders auch bei einem möglichen Ausfall der öffentlichen Stromversorgung oder der EDV, um die Kommunikation per Funk sicherzustellen.

Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa dankte den Mitgliedern des Fernmelde- und Führungsdienstes, insbesondere Tobias Dwooracek, Klaus Sack und dem Leiter Marco Herschlein, für ihr Engagement. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019