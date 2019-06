Wichtige Themen im Blick

Tauberbischofsheim.Zwei Wahlveranstaltungen von Bürgermeisterkandidat Wolfgang Vockel fanden am Wochenende statt. Dazu erhielten die FN folgenden Bericht:

Während am Samstag die Entwicklung der Innenstadt im Mittelpunkt stand, ging es am Sonntag um die Entwicklung der ehemaligen Kurmainz-Kaserne auf dem Laurentiusberg.

In kleiner, aber nicht minder konstruktiver Runde wurde am Schlossplatz bei Resi Stein erörtert, mit welchen Konzepten die Kernstadt ihre Vitalität behalten und verbessern kann. Die städtischen Aufgaben sieht Vockel vorrangig in der modellhaften Entwicklung einzelner Immobilien wie dem „Weißen Ross“, der Motivation von Eigentümern und der Förderung ihrer Investitionen im Rahmen der Städtebauförderung, zudem in der verstärkten personellen Begleitung durch professionelles Stadtmarketing und in der bequemen Erreichbarkeit (ÖPNV, Parkangebot). Die Innenstadt soll dabei intensiver für das Wohnen entwickelt werden.

Zahlreichen Anregungen kamen aus der Runde der Gesprächsteilnehmer. Wichtig war es allen, mit den Anstrengungen nicht nachzulassen, dem Internethandel zu begegnen und alles zu unternehmen, freie Geschäftslokale zu modernisieren und in Nutzungen zu bringen.

Nach einführenden Erläuterungen erläuterte Vockel am Sonntag den rund 50 Teilnehmern auf dem Laurentiusberg den Stand der Konversion des mehr als 42 Hektar umfassenden Areals. Sein Ziel sei es, hier ein lebhaftes Stadtquartier zu entwickeln, das von Wohnen, Dienstleistungen und Gewerbe, aber auch von Freizeit- und touristischen Angeboten geprägt sei. Die Nutzungsvielfalt solle dominieren und die starke Durchgrünung von Anfang an eine gute Atmosphäre schaffen.

Die Nähe zur Kernstadt und ihren Einrichtungen wie Kindergarten und Grundschule sowie den Einkaufsmöglichkeiten mache den Laurentiusberg zudem attraktiv. Nach dem Start Mitte 2011 sei dieses große Stadtentwicklungsprojekt mutig angegangen worden und auf einem guten Weg. Es bedürfe aber noch großer Anstrengungen, um es erfolgreich abzuschließen.

Bei einem Rundgang stellte Vockel Neubaubereiche, laufende und abgeschlossene Sanierungen und künftige Entwicklungsbereiche vor und beantwortete zahlreiche Fragen. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die künftige Nahwärmeversorgung für den gewerblichen Bereich. Das Projekt mit „Engie Deutschland“ soll ökologisch vorbildlich und ökonomisch optimiert voraussichtlich auf der Basis von Erdwärme und Photovoltaik realisiert werden. Das sichtbarste Zeichen des neuen Laurentiusbergs, der Ganter-Tower, werde noch im laufenden Monat bezogen.

Das Fazit beider Veranstaltungen zu sehr unterschiedlichen Themen: Stadtentwicklung ist auch künftig eine Gemeinschaftsanstrengung aller beteiligten Akteure.

