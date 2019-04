Wichtiger Eckpfeiler der Seelsorgeeinheit

TAUBERBISCHOFSHEIM.Zur Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim im 160. Vereinsjahr hieß Vorsitzender Georg Maluck unter anderem auch Dekan Gerhard Hauk und Ehrenmitglied Emil Burger willkommen.

Zu Beginn der Tagesordnung war Dank angesagt an den kürzlich aus dem kirchlichen Dienst verabschiedeten Martin Henneberger, der über 25 Jahre hindurch als Mesner und Hausmeister im Winfriedheim auch der Kolpingsfamilie zur Seite stand. Für seine Verdienste überreichte ihm Präses Pater Kasimir Fieden ein Geschenk.

13 Veranstaltungen absolviert

Nach dem Lied „Wir sind Kolping – Menschen dieser Welt“ erstattete Georg Maluck den Tätigkeitsbericht, aus dem hervorging, dass im Berichtsjahr 13 Veranstaltungen auf dem Programm standen. Es handelte sich um eigene Maßnahmen und solche, die auf Einladung anderer Organisationen erfolgten. 2018 war dies unter anderem der „Tag der Treue“ am 24. April in Hardheim mit Diözesanvorstandsmitglied Werner Kohler aus Friesenheim. Zum Bestandteil zählt die jährliche Wallfahrt des Katholischen Männerwerkes, Dekanat Tauberbischofsheim, deren Ziel am 6. Mai die Gemeinde Leutershausen war. Knapp 500 Männer waren dabei, um in der dortigen Kirche St. Johannes die Festpredigt von Domkapitular Dr. Peter Kohl aus Freiburg zu hören. Die Maiandacht der Verbände Kolping und KAB fand am 13. Mai in der Marienkirche Lauda statt, die von der dortigen Kolpingsfamilie organisiert wurde. Zelebranten waren Bezirkspräses Pfarrer Hermann Konrad aus Werbach und Diakon Willi Schnurr.

Der Jahresausflug führte nach Bruchsal und auf den Michaelsberg bei Untergrombach. Hierbei fand eine Begegnung mit Pfarrer i.R. Rudi Müller, dem früheren Pfarrer von St. Bonifatius und Bezirkspräses des Kolpingwerks, statt. Daher nahmen am Ausflug auch Kolpingfreunde aus Königheim und Hochhausen teil. Besichtigt wurde unter profunder Führung die Barockkirche St. Peter in Bruchsal, deren bedeutender Baumeister Balthasar Neumann war. Erholsam war dann der Aufenthalt auf dem Michaelsberg mit herrlicher Sicht in das weite Tal, einer Kurzwanderung um das Areal und einem Gottesdienst mit Pfarrer Rudi Müller. Die Einweihung und Besichtigung des Klösterlekellers am 9. September war auch für die Kolpingsfamilie eine Freude gesehen zu haben, mit welcher Energie ihr Mitglied Alfons Seelmann und sein Team dort gewirkt haben. Mit einer stattlichen Teilnehmerzahl besichtigten Kolpingfreunde und Interessenten am 22. September die Firma Roto, Dach- und Solartechnik, in Bad Mergentheim-Edelfingen.

Die jährliche Mitwirkung am Liobafest und die Durchführung des Kolping-Weltgebetstages, zusammen mit Hochhausen, Grünsfeld und Königheim, sind Selbstverständlichkeiten des Programms. Im Rahmen der „Sozialen Woche“ der KAB stand am 20. November das Thema „Fairer Handel“ mit einem Diözesanvorstandsmitglied aus dem Kolpingverband Würzburg auf der Tagesordnung.

Beim Gedenken an verstorbene Mitglieder dachten die Teilnehmer besonders an Oskar Häfner, der am 1. Dezember gestorben war und der Kolpingsfamilie über 70 Jahre lang die Treue gehalten hat. Er war mit vielen anderen Mitgliedern beteiligt, als es galt, die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufzubauen.

Engagement gewürdigt

Schatzmeister Bernhard Holler erstattete den Kassenbericht und sprach von einem finanziell gesunden Verein. Klaus Seitz und Adolf Geiger prüften die Kasse und bescheinigten dem Kassier eine korrekte Kassenführung. Seit vielen Jahren nimmt Kurt Baumann die Entlastung des Vorstands vor. Im Präseswort erwähnte Pater Kasimir Fieden unter anderem den Gesellenvater Adolph Kolping und bat die Mitglieder, sein Wirken immer wieder in den Blick zu nehmen. In seinen Grußworten unterstrich Dekan Gerhard Hauk das Engagement der Kolpingsfamilie als ein wichtiger Eckpfeiler in der Seelsorgeeinheit und dankte all den Verantwortlichen für die wertvolle Tätigkeit und der Hilfsbereitschaft, sich auch an anderen Maßnahmen zu beteiligen.

In seinen Grußworten sprach Bezirksvorsitzender Hans-Jürgen Bundschuh als Diözesanvorstands-mitglied auch den Dank des Diözesanverbandes Freiburg aus. Er wies auf die Bezirksmaiandacht mit der KAB am 26. Mai in der Klosterkirche Bronnbach hin. Die folgenden weiteren Termine wurden ebenfalls zur Sprache gebracht: Gründonnerstag um 21 Uhr die stille Anbetung in der St. Martinskirche; am 30. April um 19.30 Uhr im Winfriedheim der öffentliche Arztvortrag in Kooperation mit dem VdK Tauberbischofsheim, Thema: „Urologie – nicht nur etwas für Männer“ mit Urologe Dr. med. Andreas Löser; am 5. Mai das „Klösterlesingen“ mit dem MGV Liederkranz und am 19. Mai die Dekanats-Männerwallfahrt nach Schweinfurt. Der Jahresausflug der Kolpingsfamilie führt am Samstag, 7. September nach Bad Kissingen, auf den Kreuzberg und nach Schweinfurt. Mit dem Kolpinglied „S‘war einst ein braver Junggesell…“ schloss die harmonische Versammlung. gm

