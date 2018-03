Wichtiger Kulturträger im Dorf

Anzeige

Christian Heckmann überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeinde Ahorn. Er stellte mit Freude fest, dass es in einem kleinen Dorf, wie Buch so viele aktive Sängerinnen und Sänger gibt, die sich dem Chorgesang widmen und dazu beitragen die Kultur und Tradition am Leben zu halten.

Schriftführerin Christel Spiesberger berichtete von den zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten des Vereins im Jahr 2017. Neben den zahlreichen Auftritten in Gottesdiensten, Konzerten und auch zu Geburtstagsständchen hob sie den Liederabend hervor, bei dem der Kirchenchor Altheim und der Männergesangverein Eiersheim mitgewirkt hatten.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Spiesberger ergänzte den Bericht und freute sich, dass nach einem Neuzugang der Gesangverein eine Gesamtstärke von 37 aktiven Mitgliedern hat.

In seinem Bericht bedankte sich Chorleiter Viktor Schwarz für die rege besuchten Probeabenden und für die Zukunft wünscht er sich eine Fortsetzung des guten Miteinanders. Anschließend trug Waltraud Honeck den Kassenbericht vor. Trotz höherer Investitionen im vergangenen Geschäftsjahr steht der Verein aufgrund seiner Reserven auf einem gesunden finanziellen Fundament. Im Prüfbericht bestätigte Kassenprüfer Ruthard Honeck der Kassenverwalterin eine einwandfreie und exakte Kassenführung, so dass der Kassenprüfer die Entlastung des gesamten Vorstands beantragte, welche einstimmig erteilt wurde.

Als nächstes folgten eine Ehrung und Danksagungen. Gudrun Schmitt wurde durch die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken Waltraud Herold für 25 Jahre aktives Singen im Chor mit der silbernen Ehrenbrosche geehrt und bekam eine Ehrenurkunde überreicht. Waltraud Herold hob in ihrem Grußwort unter anderem hervor, wie wichtig die Werbung für den Chorgesang und die Musik sei, damit dieses Kulturgut nicht verloren geht. Singen im Chor bedeute Heimat für Ältere und Jüngere.

Vom Gesangverein Frohsinn erfuhr Gudrun Schmitt durch den Vorsitzenden ebenfalls eine Ehrung mit dem Wunsch, dass sie noch lange im Chor mitsingen kann. Weiter bedankte sich Karl-Heinz Spiesberger beim Chorleiter und auch der Vizechorleiterin Johanna Kernwein für ihr Engagement.

Bevor Ortsvorsteher Harald Honeck seiner Funktion als Wahlleiter nachkam, richtete er ebenfalls ein kurzes Grußwort an die Versammlung.

Nachdem sich nahezu alle Mitglieder des Vorstands bereiterklärten, ihre Ämter weitere zwei Jahre auszuüben, wurden die einzelnen Vorstandsmitglieder jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde Gudrun Schmitt als zweite Vorsitzende und Volker Weber als Fahnenträger.

Der bisherige Fahnenträger Werner Frank hatte dieses Amt 22 Jahre ausgeübt und wurde vom Vorsitzenden entsprechend verabschiedet. Isolde Weber, die von 2010 bis 2018 Verantwortung als zweite Vorsitzende getragen hatte, war verhindert und wird vom Vorsitzenden Spiesberger in der nächsten Chorprobe Dank und Anerkennung erfahren.

Das Jahr 2018 verspricht interessant zu werden, wie ein kurzer Ausblick auf einige anstehenden Veranstaltungen zeigte. Unter anderem wird ein Ausflug wird in die nähere Umgebung stattfinden. Der Gesangverein Frohsinn wird im Oktober 110 Jahre alt. gfb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018