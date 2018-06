Wichtiger Rechtsberater für Mitglieder

Anzeige

Die stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Lilo Jaksch erläuterte das VdK-Projekt „Ehrenamtsmanagement“. Man lege großes Augenmerk Gewinnung und Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Im Kreisverband seien sie sowie Margarete Schmidt Ansprechpartner rund um das Thema „Ehrenamt“.

Mit dem Sozialprojekt „Aktiv inklusiv – Gemeinsam verschieden sein“ möchte der Verband zudem den Zusammenhalt in Deutschland stärken, indem er Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene spielerisch an bestimmte soziale Themen heranführt, wie Kreisvorsitzender Kurt Weiland ausführte. Dieses Projekt sei in seinen Augen sehr wichtig, denn über 7,5 Millionen Menschen würden in Deutschland mit einer Schwerbehinderung leben und weitere 17 Millionen Erwachsene seien schon heute dauerhaft in ihrem Alltag eingeschränkt.

Das Konzept des VdK beinhalte die Sensibilisierung für soziale Themen, die Förderung von sozialer Kompetenz im Umgang mit körperlich und geistig behinderten Menschen und das Nachfühlen von körperlichen Einschränkungen.

Bei Projekttagen an Schulen gebe es unter anderem eine Kennenlernrunde und ein Gespräch mit einem behinderten Jugendlichen, ein Rollstuhltraining und eine Feedbackrunde.

Unter Verschiedenes erwähnte Vorsitzender Kurt Weiland, dass in den kommenden Monaten mehrere Ortsverbände des VdK Sozialverbands Tauberbischofsheim ihr 70-Jahr-Jubiläum feiern, so auch der Ortsverband Königshofen. Am 11. und 12. Mai 2019 finden zudem in Grünsfeld die VdK-Gesundheitstage des Main-Tauber-Kreises statt. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.06.2018