Wichtiges Sprachrohr des Glaubens

Nach einem längeren Prozess kam 1983 die nördlichste Bezirkskantorenstelle für die Dekanate Tauberbischofsheim, Lauda und Buchen nach Tauberbischofsheim – mit 75 Prozent Arbeitsauftrag für die Erzdiözese und 25 Prozent für die Pfarrgemeinde St. Martin. Erster Bezirkskantor war von 1983 bis 1992 Thomas Drescher, heute Diözesankirchenmusikdirektor des Bistums Mainz. Das Bezirkskantorat war damals im Winfriedheim untergebracht, doch als dieses umgebaut wurde, verlagerte er das Büro in einen leeren Raum seiner Wohnung.

Als Michael Meuser am 1. Mai 1992 die Stelle in Tauberbischofsheim antrat, war das Bezirkskantorat ebenfalls in der Privatwohnung, wurde auf Anordnung von Freiburg kurze Zeit später aber in den „Kachelbau“ hinter dem damaligen Bildungshaus St. Michael ausgelagert.

Durch die Dekanatsreform 2008 vergrößerte sich auch das Gebiet des Bezirkskantorats, das jetzt für die Großdekanate Tauberbischofsheim und Mosbach/Buchen zuständig ist, wobei das neue Dekanat Mosbach-Buchen gemeinsam mit Bezirkskantor Severin Zöhrer aus Eberbach versorgt wird.

Viele Schüler – Jugendliche wie Erwachsene – haben seitdem die Ausbildung absolviert und viele andere musikalisch und liturgisch interessierte Personen haben die Angebote des Bezirkskantorats in unterschiedlicher Weise gerne genutzt und angenommen.

Dadurch wird in der Stadt und der Region ein entscheidender Beitrag zu Bildung und Kultur sowie für die Gesellschaft geleistet. Wie wichtig dieses zusätzliche Angebot der Kirche ist, zeigt sich auch daran, dass kein junger Mensch – auch wenn er mit 1.0 sein Abitur abgelegt hat – einen musikalischen Beruf (Musiklehrer, Musikpädagoge, Instrumentalist, Orchestermusiker) oder einen mit der Musik verwandten Beruf (zum Beispiel Tonmeister) ergreifen kann, wenn er nicht neben der Schule die notwendigen theoretischen Grundlagen und praktischen Fertigkeiten erlernt hat, um überhaupt die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule bestehen zu können.

Musikalisches Talent fördern

Wenn junge Menschen in dieser Hinsicht und mit ihrem Talent nicht entsprechend gefördert würden, würde man ihnen damit ein großes Feld beruflicher Möglichkeiten vorenthalten, so Meuser. Die fachliche Ausbildung, das Lernen und Üben mit Kopf, Stimme, Händen und Füßen stünden auch im Computerzeitalter immer noch an erster Stelle und könnten durch keine technische Errungenschaft ersetzt werden. Zusätzlich fördere dies andere Qualifikationen wie Selbstreflexion, Disziplin, Geduld, Beharrlichkeit und Offenheit für Neues.

Das neue Bezirkskantorat kann nun mit Büro-, Unterrichts- und Archivraum seine Aufgaben in bewährter Weise fortführen. Dazu wird mit zahlreichen Strukturen und Institutionen kooperiert, wie dem Amt für Kirchenmusik Freiburg, dem Diözesan-Cäcilienverband der Erzdiözese Freiburg, den Dekanaten, der Pfarrgemeinde St. Martin, der Stadt Tauberbischofsheim, dem katholischen Bildungswerk, der Regionalstelle Buchen, der Volkshochschule Mittleres Taubertal, der Christophorus-Schule Tauberbischofsheim und anderen Schulen, den evangelischen und katholischen Bezirkskantoren-Kollegen in dieser Region sowie weiteren Kirchenmusikern.

Kirchenmusik ist ein zentrales kulturelles Element des christlichen Abendlandes. „Die Menschen, die sich bewusst hier engagieren, bringen sich freiwillig ein und leisten einen Dienst für andere“, sagte der Bezirkskantor.

Auch die Ökumene werde hier aktiv und offen gelebt und geistliche Konzerte seien für manche der einzige Kontakt zu ihrer Kirche überhaupt. Kirchenmusik sei daher immer breit aufgestellt und leiste – neben Kultur- und Bildungsaufgaben – einen wichtigen Beitrag zur Spiritualität, denn sie sei Sprachrohr des Glaubens und erschließe neue Wege, bringe Lebensfragen in Wort und Klang, heile Seelen-Wunden, stärke Hoffnung, fördere Gemeinschaft, halte die Frage nach Gott und dem Sinn des Lebens wach und führe in der Verbindung von Historie und Gegenwart zu einer wirklichen, tiefen Lebensfreude.

Grußworte

Nach diesen Ausführungen überbrachte Gemeinderat Bernd Mayer die Glückwünsche der Stadt Tauberbischofsheim und schloss mit den Worten: „Wir sind froh, Sie und das Bezirkskantorat in unserer Stadt zu haben!“

Dekan Gerhard Hauk ging in seinem Grußwort auf den Abschied ein, den jede Veränderung mit sich bringe und freute sich über die neue Adresse. Auch Hr. Briegleb jun. freute sich mit seiner ganzen Familie über die neue gelungene Nutzung.

Der verhinderte Diözesanpräses Pfarrer Damian Samulski hatte ebenfalls ein Grußwort geschickt und schrieb: „Ich wünschte Ihnen, dass die Musik für Sie alle und durch Sie für viele Menschen unserer Tage eine Weise der Gottesbegegnung sei; und dass in Ihrer Musik, die Liebe zu Gott als dem Ziel unseres Daseins vernehmbar sei. Dass Sie das immer wieder erreichen und schaffen, dafür danke ich Ihnen an diesem Tag von ganzem Herzen.“ Nach einer weiteren musikalischen Darbietung des Flötenquartetts konnten die neuen Räume besichtigt werden und beim Umtrunk kam manch interessantes Gespräch zustande. bzk

