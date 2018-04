Wie ein Blockbuster entsteht

Anzeige

Die Badische Landesbühne zeigt am 16. April die Komödie „Mondlicht und Magnolien“ von Ron Hutchinson in der Stadthalle in Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim. Zum Stück: Hollywood, 1939. Produzent David O. Selznick hat den Regisseur von Vom Winde verweht gefeuert und die Dreharbeiten des teuersten Films in der Geschichte des Kinos unterbrochen. Um das Scheitern des Projekts abzuwenden, muss innerhalb von fünf Tagen ein neues Drehbuch her. Mit Autor Ben Hecht und Regisseur Victor Fleming bestellt Selznick zwei Koryphäen der Branche ein, allerdings hat keiner von ihnen den 1000-Seiten-Schmöker Margret Mitchells je gelesen.

Zudem scheinen weder Hecht noch Fleming besonders motiviert, sich mit diesem „Mondlicht-und-Magnolien-Kitsch“ herumzuschlagen.