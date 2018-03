Wieder Anrufe von falschen Polizisten

Anzeige

Bad Mergentheim/Tauberbischofsheim.Es kam wieder zu Anrufen falscher Polizeibeamter. In zwei Fällen meldete sich am Dienstag ein angeblicher Kriminalbeamter der Kripo Würzburg und berichtete über Festnahmen, bei denen persönliche Unterlagen der angerufenen Personen aufgefunden worden seien. In einem weiteren Fall ein Beamter des Landeskriminalamtes Heilbronn. Die Masche ist immer gleich, die Unbekannten versuchen, telefonisch das Vertrauen älterer Menschen zu gewinnen und durch Vortragen einer Lügengeschichte zur Herausgabe persönlicher Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Hinter den Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Sprechen sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und