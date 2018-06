Winzerhof übernimmt Stadtstrand

Anzeige

Tauberbischofsheim.Beim zweiten „AOK-After-Work-Yoga“ mit anschließender Zumba-Party am Donnerstag, 21. Juni, wird auch der Tauberbischofsheimer „Stadtstrand“ wieder geöffnet sein. Der Winzerhof Wille aus Dittwar will die brachliegende „Location“ an den Tauberterrassen aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken und hat einen Vertrag mit der Stadt unterzeichnet.

Regionaler Wein im Angebot

Die Party am Donnerstag betrachten Michaela Wille und ihre vier Schwestern, die sich mit der Bewirtung abwechseln wollen, als eine „Vorpremiere“. Der „Stadtstrand“ soll moderner werden, unter anderem ist ein neuer Pavillon vorgesehen, verrieten Michaela und Christina Wille vorab im FN-Gespräch. Außerdem wollen sie auch regionalen Wein anbieten. Der richtige Startschuss soll dann sobald wie möglich fallen. „Wir freuen uns schon sehr darauf“, sagt Michaela Wille, die dem „Stadtstrand“ dann als Taubertäler Weinprinzessin auch „hoheitlichen“ Glanz verleihen wird.

Freude bei der Stadt

Und auch bei der Stadt Tauberbischofsheim ist man froh: „Die bisherige Pächterin hatte ja den Pachtvertrag sehr kurzfristig gekündigt. Umso erfreulicher ist es, dass so schnell ein neuer Pächter gefunden werden konnte, der noch in diesem Sommer den Stadtstrand so zeitnah übernimmt. Natürlich hoffe ich, dass unsere Bürger das neue Angebot ausgiebig nutzen und sich an den Sommerabenden an unseren schönen Tauberterrassen aufhalten“, so Bürgermeister Wolfgang Vockel gegenüber den FN.