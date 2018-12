„Wir investieren in die Zukunft unserer Stadt“

Tauberbischofsheim.Zur Einbringung des neuen Haushaltsplans für 2019 nahmen die Fraktionen im Gemeinderat wie folgt Stellung:

Kurt Baumann (CDU): Die im neuen Haushalt aufgezeigten Schwerpunkte seien richtig gesetzt: Wichtige Bildungsthemen wie die Sanierung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums und der Ausbau des Schulzentrums mit Ganztagsbereich seien genauso berücksichtigt, wie der Kindergartenbereich. Sanierungsprojekte auf dem Laurentiusberg, im Bereich Klosterhof und Untere Altstadt sowie an anderen Stellen seien ebenfalls fest eingeplant.

Ein wichtiges Anliegen sei zudem die Schaffung von neuen Bauplätzen, sowohl auf dem Laurentiusberg als auch in den Stadtteilen. Ordentliche Beträge seien darüber hinaus für Straßen und Friedhöfe bereitgestellt. „Deshalb ist die CDU-Fraktion der Auffassung, dass wir sowohl die Kernstadt als auch die Stadtteile weiterbringen.“ In einem Ergänzungsantrag habe man zudem das Thema Sportstätten in den Fokus gerückt.

Baumann: „Frühere Kunstrasenplätze, der Hartplatz und weitere Themen in diesem Bereich sollten im Rahmen einer Sportstättenbedarfsplanung genau untersucht werden. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage nach einem möglichen Standort für ein Hallenbad, sollte dieses tatsächlich kommen.“ Hierzu seien Vorbereitungen notwendig, um die Bevölkerung in das Thema einzubinden.

„Wir denken, mit diesem Haushalt machen wir deutlich, dass wir in die Zukunft unserer Stadt investieren, auch wenn jeder von uns noch Wünsche hat. Der vor uns liegende Haushalt kann sich sehen lassen“, so Baumann.

Johannes Benz (Bürgerliste): „Der Haushalt ist zufriedenstellend, ausgewogen und verlässlich“, so Benz.

Grundsätzlich sei man der Meinung, dass die Stadt häufiger als Kaufinteressent für brach liegende Altsubstanz auftreten sollte, um mehr Gestaltungsspielraum in der Altstadt zu haben. Außerdem ziehe man die Nutzung von Entwicklungsmöglichkeiten in den Ortskernen der Ausweisung immer neuer Bauplätze vor, um einer weiteren Zersiedelung vorzubeugen. Hoch zufrieden sei man mit der Entwicklung des Konversionsgebiets Laurentiusberg, wobei die geplante Wärmeversorgung ein echter Höhepunkt sei.

Sehr zu begrüßen sei die energetische Sanierung des Gymnasiums. Außerdem sei man überzeugt von der neuen Wasserversorgung und hoffe, dass die vor dem Projektstart zugesagten Fördermittel nun zeitnah eintreffen. „Es ist unverständlich, dass das Land trotz Zusage der Förderung keinen entsprechenden Haushaltsansatz tätigt“, so Benz.

Der Haushalt sei am Notwendigen orientiert. „Aber es gibt auch noch andere Dinge, die eine Stadt lebens- und liebenswert machen.“

Der Blick auf die Stadt erscheine manchmal etwas grau. Deshalb begrüße man die eingestellten 50 000 Euro für „etwas Schönes“. Wünschenswert sei zudem der Ausbau des Radwegs nach Hochhausen.

Rolf Grüning (EBT): Es sei gut, richtig und wichtig, weiter in Schulen und Kindertagesstätten zu investieren. Die Konversion auf dem Laurentiusberg laufe prächtig, die entstandenen Bauplätze erfreuten sich einer großen Nachfrage und das neue Nahwärmenetz sei eine sinnvolle Sache. Zu begrüßen sei außerdem, dass die Pestalozziallee endlich instand gesetzt werde.

„Unsere Innenstadt ist fertig saniert, aber vielleicht doch ein bisschen kalt gestaltet. Deshalb begrüßen wir es, dass 50 000 Euro für eine Auffrischung zur Verfügung gestellt werden.“ Immer noch offen sei die Frage, ob ein Hallenbad gebaut wird: „Zwar wurde eine Machbarkeitsstudie eingeholt und mit Vereinen und Organisationen gesprochen – weiter sind wir aber nicht. Das Hallenbad im Krankenhaus wird Ende 2019 geschlossen. Deshalb ist es an der Zeit, zügig zu einem Abschluss des Entscheidungsprozesses zu kommen. Keine Entscheidung wäre die schlechteste Variante“, so Grüning, der auch das Stichwort „Bürgerentscheid“ nannte. gf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018