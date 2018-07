„Wir sind als Paar zusammengewachsen“

Anzeige

Kennengelernt haben sich die Eheleute ein paar Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Günter Pasternok, geboren im August 1927 in Oberschlesien, wurde bereits mit 15 Jahren zum Kriegsdienst bei der Heimatflak eingezogen. Das Abitur gab es daher für ihn verfrüht.

Zu dieser Zeit besuchte die sieben Jahre jüngere Irmelind noch in Hessen die Grundschule. Beide lernten in den folgenden Kriegsjahren in ihrem jungen Leben Entbehrung und Leid kennen. „Die schlimmste Zeit meines Lebens war der Mienenräumdienst, zu dem ich als Kriegsgefangener herangezogen worden bin.“, sagte er. Als er aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen im Lager an Typhus erkrankte, gelang ihm aus der Quarantäne die Flucht nach Biberach. Mutter und Schwester – und somit auch die Geburtsurkunde zum Beweis seiner Identität – fand er schließlich Ende 1946 über das Rote Kreuz in Bayern. „Damit konnte ich mich auf die Suche nach einer Arbeit machen“, berichtet Günter Pasternok.

Eigentlich habe er Chemie studieren wollen, doch eine Angestellte bei der Arbeitsvermittlung habe ihm geraten, etwas mit Hand und Fuß zu lernen. Auf eine Müllerlehre folgte die Ausbildung zum Industriekaufmann und eine Anstellung in der Getränkeindustrie. In Gießen hat Günter dann Irmelind kennengelernt.

„Das war mehr ein Zufall“, beschreibt der rüstige Rentner. „Wir sind auf der Straße quasi ineinander gerauscht und haben uns dann zwei Jahre lang getroffen, sind als Paar zusammengewachsen.“ Und seine Frau ergänzt: „Es hat letztlich alles gepasst. Wir haben 1958 geheiratet und sind noch immer zusammen und teilen die weniger guten, die guten und die wundervollen Zeiten miteinander.“ Schließlich zog das Ehepaar in den 1960er-Jahren nach Tauberbischofsheim. Irmelind Pasternok war als kaufmännische Angestellte für die Bundeswehr tätig, Günter Pasternok sattelte beruflich abermals um. In der Arbeitsvermittlung stieg er über den mittleren in den gehobenen Dienst auf. „Man hat mir leitende Funktionen in Nürnberg und Stuttgart angeboten, doch mittlerweile war unser Sohn geboren und wir fühlten uns ins Tauberbischofsheim heimisch. Da stand ein Umzug nicht zur Debatte“, so Günter Pasternok.

Dass seine Frau Irmelind ihm überall hin gefolgt wäre, stand aber in all den Jahren außer Frage und spiegelte sich in der Reiseleidenschaft der Eheleute wieder. Von Teneriffa über die Mittelmeerregion hinweg bis in die Türkei haben sie so ziemlich alles gesehen und erlebt. „Von solchen Reiseerfahrungen kann leider nicht jeder zehren“, sagt Irmelind Pasternok. Und ihr Mann ergänzt: „In unserem Garten habe ich über die Jahre 21 Rosenstöcke aus aller Herren Länder gezogen.“ Nach dem frühen Krebstod des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2001 und der kurz darauf folgenden vierfachen Bypass-Operation von Günter Pasternok sei insbesondere der Rosengarten für beide „Therapie- und Reha-Ort für Körper und Seele“ gewesen.

Als das Paar schließlich 2008 aus dem Mietshaus mit dem geliebten Garten ausziehen musste, folgte der Einzug ins Betreute Wohnen des Seniorenzentrums Haus Heimberg, wo Günter Pasternok viel im Heimbeirat bewegen konnte. Auch schrieb er bis vor kurzem leidenschaftlich gern für die Hauszeitschrift „Der Heimbergbote“ und dessen Nachfolger „Panorama“. Zwei Operationen wegen Kehlkopfkrebses und ein Herzinfarkt veranlassten ihn , kürzer zu treten. „Natürlich meiner Frau zuliebe“, sagt er. Denn ihr möchte Günter Pasternok auch in den kommenden Ehejahren noch jede Woche mit einem liebevoll ausgewählten Rosenstrauß eine Freude machen. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. ghtf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.07.2018