Dienstadt.„Wir sind Gottes Melodie“ – unter diesem Motto feierten in der Kirche St. Jakobus in Dienstadt fünf Mädchen und Jungen ihre Erstkommunion. Pfarrer Gerhard Hauk ging in seiner Predigt auf das Motto ein und lud die Kinder, Eltern und Paten ein, sich immer wieder neu auf die Suche nach Gottes Melodie in der heutigen Welt zu begeben. Ein besonderer Dank ging am Ende des Gottesdienstes an alle Beteiligten und besonders an die Gruppenbegleiterinnen für ihr tatkräftiges Engagement bei der Begleitung der Kinder. Bild: Kirchengemeinde

