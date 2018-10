„Wir spielen in der Champions-League“

Gesprochen: Dr. Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse in Frankfurt, begeisterte bei seinem Auftritt im Rahmen der FN-Reihe „Kluge Köpfe aus der Region“ in der Tauberbischofsheimer Emil-Beck-Halle rund 400 Zuhörer mit einem hochinteressanten Blick hinter die Kulissen seines Unternehmens in der Mainmetropole. Bei seinem „Heimspiel“ lief der gebürtige Bettinger als Chef von rund 5000 Mitarbeitern zu wahrer Hochform auf und wartete mit eindrucksvollen Zahlen auf.

© Holger Schmitt