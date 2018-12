„Wir spielen noch alles live“

Ein ganz besonderes Neujahrskonzert verspricht das „Ave Maria der Berge“ zu werden. Mit dabei: Otti Bauer, seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Schlager- und Volksmusikszene.

Tauberbischofsheim. Otti Bauer steht seit fast 30 Jahren auf der Bühne. Mit seinem Ensemble zählt er zu Deutschlands führenden Orchestern. Viele Künstler, darunter Marianne & Michael, Patrick Lindner und Karel Gott, haben bereits ganze Tourneen mit ihm und seinen Mannen bewältigt und sind begeistert. Hansi Hinterseer etwa findet die „Burschen einfach bärig“.

Otti Bauer & Co sind Dauergäste beim „Grand Prix der Volksmusik“ oder beim „Fernsehgarten“. Immer wieder schippern sie auch als musikalische Stargäste auf der MS „Deutschland“ oder auf der „Europa“ über die Meere.

Die Fränkischen Nachrichten wollten ein bisschen mehr wissen über ihn, die musikalische Zusammenarbeit mit seiner Frau und seine Heimat Großenbrach im Landkreis Bad Kissingen.

Herr Bauer, von Großenbrach in die weite Welt – Sie haben fast schon überall gespielt und doch sind Sie Ihrer Heimat treu geblieben. Warum?

Otti Bauer: Na, weil Großenbrach der Nabel der Welt ist! Spaß beiseite: Ich bin in Aschach, also im Nachbarort, geboren, und fühl’ mich hier einfach zu Hause. Meine Familie und meine Freunde leben zum Großteil hier. Mit meiner Frau wohne ich in einem alten urigen Haus – wir fühlen uns da sauwohl.

Außerdem ist Großenbrach wirklich ziemlich in der Mitte Deutschlands und für unseren Job als freischaffende Musiker und Gaukler eigentlich perfekt. Wir sind absolut keine Stadtmenschen, wir brauchen das Landleben.

Sie könnten bestimmt ganze Bücher über Ihre Erlebnisse schreiben, oder?

Bauer: Stimmt, aber da bin ich zu faul (lacht).

Gibt es ein besonders schönes Ereignis, das Sie nie vergessen werden?

Bauer: Es gibt viele schöne Erlebnisse, natürlich auch unschöne, lustige und traurige, aber ich denke, das ist normal, wenn man viel ‘rumkommt – und das bin ich mit meinen Kollegen die letzten 29 Jahre wirklich. Davon 13 Jahre auf Kreuzfahrtschiffen um die ganze Welt. Alleine diese Eindrücke werde ich nie vergessen. Tja, und meine Frau habe ich da auch kennengelernt – das ist ebenfalls unvergesslich!

Auf jeden Fall werde ich nie vergessen, wie ein ehemaliger Kollege seine Beinprothese während einer Bühnenshow verlor und das Ding durch den ganzen Saal flog. Eigentlich nicht schlimm, aber es war ein Veteranenball mit dem entsprechenden Publikum. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll . . .

Wann begann Ihre Liebe zur Musik?

Bauer: Eigentlich sehr früh. Ich habe schon als Kind immer die Samstagsabend-Shows wie „Musik ist Trumpf“ oder „Starparade“ und all die Sendungen, in denen Orchester wie James Last oder Max Greger dabei waren, gerne gesehen, und mir war klar, ich will mal Musiker werden.

Und was bedeutet sie Ihnen?

Bauer: Eigentlich alles, da sich mein bisheriges Leben eigentlich immer um die Musik gedreht hat. Allerdings musste ich zuerst einmal einen „anständigen“ Beruf erlernen. Wir hatten zu Hause ein Lokal, und mein Papa hat darauf bestanden, dass ich eine Kochlehre absolviere. Danach, meinte er, könne ich ja immer noch machen, was ich will. So war es dann halt. Jetzt tingle ich bereits seit 37 Jahren als freischaffender Musiker in verschiedenen Bands und Orchestern durch die Lande – davon seit fast 30 Jahren mit eigener Band.

Auch wenn es nicht immer einfach ist – wie kann man schöner seinen Lebensunterhalt verdienen?! Es wird nie langweilig, da ich mit meinen Kollegen eigentlich immer was anderes mache. Früher hatten wir eigene Bühnenshows. Bis heute begleiten wir die verschiedensten Künstler aus den unterschiedlichsten musikalischen Richtungen. Dinner- und Tanzmusik, volkstümliche Unterhaltung oder das Soloprogramm mit meiner Frau, den „Violinenzauber“ – Sie sehen, es gibt viel zu tun. Und wir spielen noch alles live, was heute nicht mehr selbstverständlich ist – für mich und uns aber an oberster Stelle steht.

Wie ist es eigentlich, mit der eigenen Frau auf Tournee zu sein?

Bauer: Anstrengend (lacht), aber sehr schön! Mit anstrengend meine ich: Wenn sie die Solistin ist, ist sie die Chefin, und das mag ich gar nicht (lacht). Nein, Spaß beiseite. Kim ist eine fantastische Geigerin, die eigentlich aus der Klassik kommt und die Liebe zur Unterhaltungsmusik gefunden hat. Und ich kann sie noch zusätzlich als Pianistin und Keyboarderin einsetzen, was ich bei Tourneen mit der großen Besetzung sehr oft mache. Sie ist also rundum eine tolle Musikerin. Deshalb: Was kann eigentlich schöner sein, als gemeinsam mit seinem Partner auf Tour sein zu können? Und die Veranstalter freuen sich, dass sie sich ein Zimmer sparen (lacht).

Am 4. Januar spielen Sie mit Ihrer Frau und dem Kastelruther Männerquartett in Tauberbischofsheim. Können Sie etwas zum Programm verraten?

Bauer: Es ist einfach eine schöne Mischung aus traditionellem A-cappella-Gesang, Instrumentalmusik mit Südtiroler Weisen und bekannten Melodien aus der Klassik. Das Kastelruther Männerquartett haben wir bei mehrmaligen Tourneen mit Oswald Sattler kennengelernt und waren so begeistert von den vier urigen, tollen Sängern, dass wir beschlossen, etwas gemeinsam zu machen. Die Chemie zwischen uns Musikern hat einfach sofort gestimmt. Das wurde uns schon oft von vielen Zuhörern bestätigt. Einfach vorbeikommen, zuhören – ich bin mir sicher, es wird gefallen.

