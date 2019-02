Tauberbischofsheim.Gemeinderatsmitglied Gernot Seitz (Bürgerliste) nutzte in der Sitzung am Mittwoch die Gelegenheit, das Thema „Schwimmbad in Tauberbischofsheim“ anzusprechen.

In letzter Zeit sei er des Öfteren von Bürgern darauf angesprochen worden, wie es ab Januar 2020 weitergeht. Bis dahin ist der Betrieb der Kleinschwimmhalle im Erdgeschoss des Hauses II des Krankenhauses noch gesichert.

„Natürlich wird das ein Thema im Gemeinderat sein. Wir werden das beraten“, betonte Bürgermeister Wolfgang Vockel und verwies auf die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie und die allen Gemeinderäten vorliegenden Unterlagen zum Thema.

„Was nach dem 31. Dezember 2019 mit dem bestehenden Bad passiert, kann ich nicht sagen“, so Vockel. Er persönlich könne sich jedoch nicht vorstellen, dass der Kreis ab 2020 weiter in den Erhalt des sanierungsbedürftigen Bads investieren werde.

Das andere seien Entscheidungen, die im Gemeinderat getroffen werden müssen. Vockel abschließend: „Wir werden alles dafür tun, dass die Menschen in dieser Stadt in Zukunft auch außerhalb der Öffnungszeiten des Freibads eine Möglichkeit haben werden, schwimmen zu gehen.“ gf

