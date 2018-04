„Wir werden keine Kompromisse machen“

Die bestehende Betäubungsfalle (Bild) entspricht offenbar nicht den Anforderungen, die für einen tierschutzgerechten Schlachtbetrieb erforderlich sind. Eine neue Anlage soll innerhalb der nächsten Wochen installiert werden. © Fabian Greulich

Tauberbischofsheim.Der skandalumwitterte Schlachthof in Tauberbischofsheim bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Nach einer Probeschlachtung am 10. April (die FN berichteten) war der Betrieb kurz darauf unter strengen Auflagen für die folgende Woche wieder genehmigt worden. Allerdings nur für einen Tag. Dann untersagte das Veterinäramt in

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3588 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018