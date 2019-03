Wohlfühlen in der „frischewelt“

Tauberbischofsheim.„Willkommen in der Zukunft“ – so begrüßte Peter Herm, Geschäftsführer der Herm-Gruppe in Lauda, am Dienstagabend die Gäste bei der offiziellen Eröffnung des neuen Herm-Tankcenters in der Wertheimer Straße in Tauberbischofsheim.

In seiner Ansprache erklärte Herm, dass das Unternehmen hier nun mehr als eine Tankstelle in der bisherigen Ausprägung betreibe.

Nach der Übernahme der vormaligen T-Punkt-Tankstelle zum 3. Dezember 2018 (die FN berichteten) sei der Shop nach einem von der Herm-Gruppe entwickelten Konzept umgebaut und neu eingerichtet worden, basierend auf den Erfahrungen in anderen Herm-Tankstellen in der Region und der Befragung von Kunden – insbesondere Frauen und „Best-Ager“.

Angenehme Atmosphäre

An erster Stelle stand dabei laut Herm die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre durch die Inneneinrichtung. Ein neuer Holzfußboden sowie Wandverkleidungen, Regale und andere Einrichtungsgegenstände aus Holz vermitteln nun ein warmes, behagliches Raumgefühl.

Das zweite wesentliche Element ist die Umwandlung des Tankstellen-Shops zur Herm-„frischewelt“. An der Service-Theke werden nun Snacks wie Gebäck, Sandwiches und Paninis sowie Smoothies kompromisslos frisch zubereitet, in der Vitrine präsentiert und verkauft. Beim Kaffee-Angebot haben Kunden die Wahl: Entweder der schnelle Kaffee aus dem Vollautomat oder vom geschulten Servicepersonal von Hand zubereitete Kaffee aus einer Siebträgermaschine, oder sogar klassischer Filterkaffee, der mittlerweile wieder verstärkt nachgefragt wird. Eine „Lieblingsplatz“ genannte Verweilzone lädt zur kurzen Pause in Hinsetzen ein, wenn man Kaffee und Snack in Ruhe verzehren möchte. Hochwertige sanitäre Anlagen runden das Wohlfühl-Konzept ab.

„Wir sehen und als Dienstleister und die Tankstellen als Begegnungsstätte“, beschrieb Peter Herm die Zielrichtung des Unternehmens. Aufgrund ihrer guten Anfahrbarkeit seien Tankstellen die Dienstleistungszentren der Zukunft. Durch Einrichtung eines Paketshops könnten Kunden in der Tauberbischofsheim Tankstelle schon jetzt mehr erledigen als nur zu tanken, „und für uns ist auch gewisses Portfolio an Bankdienstleistungen denkbar.“

Bürgermeister Wolfgang Vockel begrüßte in seiner Ansprache das vielversprechende Engagement und das Innovationsbestreben der Herm-Gruppe in Tauberbischofsheim.

Dass dieses Konzept aufgehe, zeige etwa die Auszeichnung der Herm-Station in Buchen als bundesweite „Großtankstelle des Jahres 2015“ durch das Branchenmagazin „tankstelle“. bc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019