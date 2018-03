Wohnungsbestand weiter wachsend

Anzeige

Während es bundesweit an bezahlbarem Wohnraum fehlt, klettert die Zahl der Wohnungen in Land und Kreis auf einen neuen Spitzenwert. Ein Blick in die Statistik.

Main-Tauber-Kreis. Ein Markt in Schieflage: Hunderttausende Wohnungen fehlen, gleichzeitig stehen Millionen leer, viele Alleinstehende bewohnen eine zu große und Familien viel zu kleine Wohnungen. Im Main-Tauber-Kreis gab es zum Jahreswechsel 2016/2017 laut Fortschreibung der amtlichen Statistik insgesamt 64 204 Einheiten jeder Art und Größe. Das ist ein Wohnungsplus gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent. Neben den gebetsmühlenhaften Forderungen nach mehr Wohnbau werden inzwischen von Flensburg bis Berchtesgaden auch ganz andere Ideen laut: Wohnungstausch-Projekte.

In ganz Baden-Württemberg kletterte der gesamte Wohnungsbestand in Wohn- und Nichtwohngebäuden gegenüber dem Vorjahr um rund 36 482 Wohnungen (plus 0,7 Prozent) und sorgte für einen neuen Spitzenwert von 5,23 Millionen. Auf den Main-Tauber-Kreis entfielen davon 64 204, angefangen von der Ein-Zimmer-Bude bis hin zur großen Villa.