Wolfgang Reinhart führt Fraktion weiter an

Stuttgart/Tauberbischofsheim.Mit einem nach eigenen Angaben „erfreulichen Stimmenzuwachs“ wurde Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL) in seinem Amt als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg wiedergewählt.

Bei den Fraktionsvorstandswahlen erzielte Reinhart 86 Prozent der Stimmen und bedankte sich bei seinen Fraktionskollegen mit einem strahlenden Lächeln.

Eines der besten Ergebnisse

„Es war damit eines der besten Wahlergebnisse in den letzten Jahrzehnten für einen Fraktionsvorsitzenden der CDU in Baden-Württemberg“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Reinhart ist damit als Fraktionschef bis Ende der Legislaturperiode 2021 gewählt. Er steht den CDU-Abgeordneten im Landtag seit 2016 vor. Die Vorgängerriege reicht von Lothar Späth über Erwin Teufel, Günther Oettinger bis zuletzt Guido Wolf. Reinhart vertritt den Wahlkreis Main-Tauber seit 1992 jeweils als direkt gewählter Abgeordneter.

Er war unter anderem Finanzstaatssekretär im Finanzministerium sowie Bundesrats- und Europaminister und Staatsminister in der Staatskanzlei von 2004 bis 2011.

Vielseitig engagiert

Auch fungierte Reinhart als Koordinator der Bundesländer in Berlin im Vermittlungsausschuss sowie als Koordinator der CDU-geführten Bundesländer für die Bund-Länder-Beziehungen.

Als Europaminister hatte er die Zusammenarbeit aller 14 Donauanrainerstaaten als „Donaustrategie“ initiiert.

Neben seiner Tätigkeit als selbstständiger Anwalt führte er in der vergangenen Legislaturperiode neben dem Mandat auch als Hauptgeschäftsführer den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft in Berlin, dem im Verbund rund 50 000 Unternehmer und Selbständige angehören.

Reinhart ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im 13. und 17. Lebensjahr. Er gehört dem Koalitionsausschuss und der Führungsrunde der Grün-Schwarzen Koalition zusammen mit Ministerpräsident Kretschmann, dessen Stellvertreter Thomas Strobl sowie dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Andreas Schwarz, an.

„Die gleichwertigen Lebensverhältnisse von Stadt und Land sind ihm ein Hauptanliegen ebenso wie die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, was er in einer beantragten Debatte zur künstlichen Intelligenz vor wenigen Tagen nochmals unterstrichen hat“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

In den Kreistag wurde der frühere baden-württembergische Meister im 3000-Meter-Hindernislauf bereits 1979 gewählt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018