Yoga und Zumba auf den Tauberterrassen

Tauberbischofsheim.„Das zweite AOK-After-Work-Yoga mit anschließender Zumba-Party am Donnerstag, 21. Juni, um 18 Uhr, auf den Tauberterrassen in Tauberbischofsheim, verspricht wieder ein Publikumsmagnet zu werden“, heißt es in einer Presseerklärung.

Im Vorjahr beteiligten sich mehr als 200 Fans der indischen Entspannungslehre.

Nach den gut einstündigen Übungen mit Yogalehrerin Britta Ruppert, findet ein temporeiches Tanz-Event mit den Zumba-Instructoren Katharina Wenzel, Tanja Dell’Anna und Luis Zabala Rodriguez, von der Zumba-Crew Taubertal statt.