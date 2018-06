Zahlreiche Bürger informierten sich

Anzeige

Tauberbischofsheim.Auf großes Interesse stieß in der vergangenen Woche die Informationsveranstaltung zur Gewässerschau am Brehmbach, die im Herbst stattfindet. Die Anlieger konnten sich vorab über die Anforderungen informieren. Bei der Gewässerschau wird das Gewässer, dessen Uferbereiche und das an das Gewässer anschließende Umfeld besichtigt, um die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen insbesondere zum Hochwasserschutz und der ökologischen Funktionen der Gewässer zu prüfen.

Nach den Vorgaben des Wassergesetzes für Baden-Württemberg von 2014 muss die Stadt Tauberbischofsheim alle fünf Jahre die Gewässer in ihrem Gebiet begehen.