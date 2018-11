Zara Hakobyan singt in Stadtkirche

Tauberbischofsheim.Eine interessante Musikerpersönlichkeit kommt nach Tauberbischofsheim – Zara Hakobyan. In Erivan (Armenien) geboren und aufgewachsen, erhielt sie mit acht Jahren zunächst Klavierunterricht und schloss nach Abschluss der Schulausbildung ein Klavierstudium an der Musikfachschule A. Babadjanyan in Erivan an.

Inzwischen hatte sie den Gesang als ihre zweite musikalische Leidenschaft entdeckt; ab 2006 studierte sie dieses Fach an der Staatlichen Musikhochschule Komitas in Erivan. Anschließend ging sie nach Deutschland und schloss von 2013 bis 2015 ein Aufbaustudium Gesang am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz an. Ihre schöne Mezzo-Sopran-Stimme kann erlebt werden am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Martin. Dort wird sie die Solopartie in der „Misa Tango” von Martin Palmeri übernehmen.

