Zauber, Magie und der Geruch von Popcorn

Anzeige

Die charmante Tschechin Sylvia Cramerova brilliert als „Herrin der Ringe“ in einer einmaligen Kombination aus Jonglage und Hoola Hoop. Natürlich darf auch ein Klassiker der Zirkuskunst nicht fehlen: Miss Desirée beeindruckt grazil und flott als Tänzerin auf dem Drahtseil. Als dem Film der 20er Jahre entsprungener Charmeur tritt Edi Laforte in den roten Ring. Verschmitztes Lächeln, Menjou-Bärtchen, locker gebundene Schleife – und dann jongliert er mit Bällen, Keulen und Ringen, dass es nur so eine Lust ist. Auch als Tierlehrer ist Edi Laforte zu sehen, wenn er mit seiner Rasselbande bunt gemischter Hunde durch die Manege tollt.

A propos Tiere: Tiere gehören laut Circus Carelli zum klassischen Zirkus. Der Circus hat sich der humanen und artgerechten Haltung und Dressur von Tieren verschrieben. Davon können sich die Besucher bei einem Blick hinter die Kulissen jederzeit überzeugen. Die große Kamelkarawane verbreitet einen Hauch von Orient im Zirkusrund. Der aus Sibirien stammenden Zabo gilt als der größte Kamelbulle Europas und führt den Reigen der imposanten zweihöckrigen Trampeltiere an. Pferdeliebhaber kommen voll auf ihre Kosten, wenn Franz Spindler edle Araberhengste in einer der besten Freiheits-Dressuren in die Manege bringt. Mit ebenso equestrischer Meisterleistung brilliert die temperamentvolle Amazone Salima Sidney bei ihrer Hohen Schule.

Auch das Lachen kommt im Circus Carelli nicht zu kurz. Clown und Comedian Timmy zieht alle Register und begeistert mit abwechslungsreichen Comedy-Acts. Darüber hinaus warten weitere artistische Highlights und Überraschungen auf das Publikum in Tauberbischofsheim. Musikalisch begleitet wird das Geschehen in der Manege von der live aufspielenden Circus-Combo.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018