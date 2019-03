Zehn Männer und sechs Frauen am Start

Die Linke nominierte auf der Kreismitgliederversammlung in Dittigheim die Kandidaten für die Kreistagswahl am Sonntag, 24. Mai.

Main–tauber-Kreis. Im Mittelpunkt der Kreismitgliederversammlung in Dittigheim stand die nominierung der Kreistagskandidaten.

Bei der Begrüung betonte Vorsitzender Rolf Grüning, dass es Ziel der Partei sei, die Zahl der Mandate der Linken um 100 Prozent von derzeit einem Sitz im Kreistag auf zwei Sitze zu erhöhen. Nachdem alle Formalien erledigt waren, wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl reibungslos unter der professionellen Leitung des Kreisvorsitzenden gewählt.

Die Einstimmigkeit der Ergebnisse zeige laut Grüning nicht sozialistische Verhältnisse, sondern dass der Kreisverband geschlossen an einem Strang ziehe, und dies in einen Richtung – und zwar in die Richtung von mehr sozialer Gerechtigkeit, einem weltoffenen Landkreis und einem Kreistag der sich mehr um die Belange der „kleinen Leute“ also der Arbeitnehmer, Rentner und aller sozial Benachteiligten kümmert.

Gewählt wurden:

Wahlkreis I (Wertheim): Dr. Hans-Hermann Fahrenkrog, Harald Schmitt und Ingrid Grüning.

Wahlkreis II (Freudenberg, Külsheim, Werbach): Bernd von Plotho und Marion Wacker.

Wahlkreis III (Tauberbischofsheim): Rolf Grüning und Gernot Häfner.

Wahlkreis IV (Lauda-Königshofen): Robert Binder und Brigitte Garreis.

Wahlkreis V (Boxberg, Grünsfeld, Assamstadt, Ahorn, Wittighausen): Birgit Adam und Rainer Wacker.

Wahlkreis VI (Bad Mergentheim): Gerhard Sprügel, Wolfram Klingert und Karin Waldhäusl.

Wahlkreis VII (Creglingen, Igersheim, Niederstetten, Weikersheim): Helmut Stein und Ute Stumpf-Reinhart.

Es wurden zehn Männer und sechs Frauen gewählt, was einer Frauenquote von 37,5 Prozent ergibt. Die Versammlung war sich einig, dass respektable Listen aufgestellt worden sind. Zwar hätte man es gerne gesehen, wenn sich auch jüngere Kandidaten zur Verfügung gestellt hätten, aber es sei doch gelungen, viel Fachkompetenz und Lebenserfahrung auf den Listen zu vereinen.

So brächten viele Kandidaten Erfahrung aus Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit mit, aber auch Selbstständige oder bei der Feuerwehr engagierte Mitbürger seien t vertreten. Abschließend erklärte Robert Binder (Lauda-Königshofen), dass ihm nicht bange sei, mit diesen Kandidaten gemeinsam ein gutes Wahlergebnis zu erzielen und damit unter anderem auch den Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, eine Stimme im Kreistag zu geben.

Beispielsweise sei ein Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr längst überfällig.

