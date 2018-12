Zigarettenautomat komplett geklaut

Tauberbischofsheim.Zu einem Diebstahl der besonderen Art kam es in der Nacht zum Mittwoch in Tauberbischofsheim. Ein an der Friedrichshöhe vor einem Kiosk angebrachter Zigarettenautomat wurde mittels eines Winkelschleifers von seinem metallischen Standfuß abgetrennt und entwendet. Die Täter transportierten den Automaten zwischen Dienstag, 20.10 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in den Keller eines nahegelegenen, durch Renovierungsarbeiten zugängigen Gebäudes und flexten diesen auf, um das enthaltene Bargeld sowie die Zigarettenpackungen zu entwenden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018