Zöllner unterbinden Einfuhr von Khat

Beschäftigte des Zollamts Tauberbischofsheim verhindern bei der Abfertigung von zwei Postpakten aus Äthiopien die illegale Einfuhr von knapp acht Kilogramm der Kaudroge Khat.

Tauberbischofsheim/Buchen. Ein Mann aus Buchen versuchte Anfang März zwei große Pakete mit verbotenen Substanzen durch den Zoll zu bekommen. Nach dem obligatorischen Öffnen der Sendungen unter Aufsicht der Zollbeamten und auf Befragen nach dem Inhalt der Pakete, meldete der Mann den Zöllnern Qaad (auf Deutsch: Khat) an. Dabei handelt es sich um eine Kaudroge, die in einigen afrikanischen Ländern als Alltagsdroge konsumiert wird. Die Droge, die in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz (BTMG) unterliegt und deren Einfuhr, Besitz und Handel verboten ist, wird aus den Zweigspitzen und den jungen Blättern des Kathstrauchs gewonnen.

Im vorliegenden Fall handelte es sich um zerkleinerte und getrocknete Grünteile der Pflanze, die in vier großen Plastiktüten verpackt, verschickt wurden.