Zoll überprüfte Paketlieferbranche

Tauberbischofsheim.Das Hauptzollamt Heilbronn beteiligte sich an einer bundesweit durchgeführten Schwerpunktprüfung der Betriebe im Kurier-, Express- und Paketlieferdienstgewerbe.

Insgesamt 53 Beschäftigte der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ beider Zoll-Standorte aus Heilbronn und Tauberbischofsheim waren im Einsatz, als in den frühen Morgenstunden des 8. Februar die Schwerpunktprüfung im Heilbronner Zuständigkeitsbereich begann. Die letzten Kontrollen des Standorts Tauberbischofsheim waren erst nach 20 Uhr beendet.

An vier unterschiedlichen Prüforten trafen die Einsatzteams an diesem Tag insgesamt 20 verschiedene Betriebe an. Mittels Personenbefragungen überprüften die Zöllner die bei diesen insgesamt angestellten 225 Arbeitnehmer und deren sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.

In insgesamt 22 Fällen sind weitere Nachforschungen erforderlich, da sich bei der Kontrolle folgende Feststellungen ergaben: In neun Fällen gab es den Verdacht auf Mindestlohnverstöße, in sieben Fällen den Verdacht auf Beitragsvorenthaltung, in zwei Fällen den Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung und in vier Fällen den Verdacht auf Leistungsmissbrauch.

Die während der Kontrollen festgestellten Unregelmäßigkeiten werden jetzt unter anderem mittels Geschäftsunterlagenprüfungen aufgeklärt, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauptzollamts.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019