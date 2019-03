Zu sieben Ernstfällen ausgerückt

Die Geehrten und beförderten Feuerwehrmänner der Abteilung Impfingen mit Bürgermeister Wolfgang Vockel (links). © FFWI

Impfingen.„Es war mein Ziel die Abteilungen mit entsprechendem Equipment so auszustatten, dass sie neben der Wasserförderung auch bei den technischen Hilfeleistungen einsatzfähig sind. Ich kann mich zu 100 Prozent auf jede Feuerwehrabteilung in Tauberbischofsheim verlassen“, so der sichtlich stolze Stadtkommandant Michael Noe in seinem Grußwort in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Impfingen.

Vorausgegangen war die Begrüßung durch Abteilungskommandant Daniel Winkler.

Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder gab Daniel Winkler seinen Bericht des Abteilungskommandanten ab. Er führte die verschiedenen Einsätze der Abteilung an und hob den Zusammenhalt der Impfinger Floriansjünger hervor. „Bei den monatlichen Übungen haben wir immer ein volles Haus“, so Winkler. Er dankte Bürgermeister Wolfgang Vockel und Michael Noe ebenso für deren Unterstützung wie Ortsvorsteher Dominik Carle.

Schriftführer Mathias Altmann gab einen umfassenden Einblick in die Aktivitäten. Neben zahlreichen Weiter- und Fortbildungen forderten im Berichtsjahr sieben Einsätze und zahlreiche Arbeitseinsätze die Feuerwehrleute.

Der Kassenbericht von Holger Fünkner konnte sich sehen lassen. Das bestätigte Kassenprüferin Karola Dürr, die die Entlastung des Vorstands vorschlug und diese einstimmig beschlossen wurde.

Für die Jungendabteilung gab Leon Lipski seinen Beitrag ab. Er ging auf die durchgeführte Christbaumaktion und auf einige gesellige Veranstaltungen ein. Nachdem Valentin Esser den Kassenbericht der Jugendabteilung verlas, bescheinigte Kassenprüfer Benjamin Kuhn eine korrekt geführte Kasse. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Benjamin Kuhn, Valentin Esser und Leon Lipski wurden per Handschlag von Bürgermeister Wolfgang Vockel, Stadtkommandanten Michael Noe und Abteilungskommandanten Daniel Winkler in den Kreis der aktiven Wehr aufgenommen. Ferner wurden Stefan Dürr und Danny Grabo zu Hauptfeuerwehrmännern sowie die stellvertretenden Abteilungskommandanten Dominik Carle und Daniel Bundschuh zu Oberlöschmeistern befördert. Erwin Meininger, der in die Altersabteilung wechselte, erhielt die Beförderung zum Hauptlöschmeister. Für 25 Jahre aktiven Dienst überreichten Wolfgang Vockel, Michael Noe und Daniel Winkler die Ehrennadel in Silber an Friedrich Bundschuh.

Bürgermeister Wolfgang Vockel stellte die zukünftige Führungsstruktur der Feuerwehr in den Mittelpunkt seines Grußworts. Es gebe Überlegungen seitens der Stadtverwaltung, ob die Führungsleitung in voll- oder teilprofessionalisierte Hände gelegt werde. Zudem sollte bis Mitte des Jahres ein Feuerwehrbedarfsplan vorliegen.

In diesen beiden Themen werde basisdemokratisch gearbeitet und entsprechende Strukturen entwickelt, da die Feuerwehr weiterhin auf das Ehrenamt angewiesen sei, so der Bürgermeister. „Wir wollen weiterhin eine der besten Feuerwehren sein, die so gut in der Lage ist, ihre Pflicht zu erfüllen,“ beendete Vockel seine Grußworte.

Stadtkommandant Michael Noe gab bekannt, nochmals für das Amt des Stadtkommandanten zur Verfügung zu stehen. Ortsvorsteher Dominik Carle und Schulleiter Ulrich Karl dankten den Floriansjüngern für ihren aktiven Dienst für Ortschaft und Schule. ffw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019