Zu zwei Bränden ausgerückt

Eine positive Bilanz zog die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Distelhausen, bei der Jahreshauptversammlung.

Distelhausen. Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten Jürgen Hellmuth fund dem Totengedenken stellte Hellmuth die Mannschaftsstärke mit 38 Aktiven, acht Jugendlichen und fünf Alterskameraden fest. Im abgelaufenen Berichtsjahr war es zu zwei Brandeinsätzen in Distelhausen und Dittigheim gekommen. Weiterhin war ein Maibaum aufgestellt, eine Familienwanderung und ein dreitägiges Feuerwehrfest durchgeführt worden. Ein Ausflug nach Ludwigsburg ins Blühende Barock und die Kürbisausstellung, wie auch ein Besuch des Keltenmuseums in Hochdorf an der Enz standen auf dem Programm. Abordnungen der Abteilung nahmen am Festakt zur Übergabe der neuen Drehleiter für die Abteilung Stadt, am Martinsumzug und an der Kranzniederlegung anlässlich des Volkstrauertages teil. Neben den 14-tägig stattfindenden Übungen und Unterrichtsabenden wurde gemeinsam mit Kameraden aus Tauberbischofsheim die Vorgehensweise bei einem Verkehrsunfall und die Bergung verletzter Personen geübt.

Nach den Ausführungen von Schriftführer Jürgen Volkert und Kassenwart Werner Husarik informierte Hannah Diemer über die wöchentlich stattfindenden Übungs- und Unterrichtseinheiten der Jugendfeuerwehr unter Leitung der Jugendwarte Christian Vollmer, Hans-Dieter Podetz, Stefan Weber und Jannik Englert. Neben theoretischem Wissen wie Brandklassen und den dazu gehörenden Löschmaßnahmen waren Grundkenntnisse der Ersten Hilfe am Unfallort, die Wasserentnahme aus verschiedenen Hydrantentypen und aus der Tauber, der Aufbau von Schlauchbrücken und der sichere Gebrauch von Leitern vermittelt worden. Weiterhin wurde durch die Jugend das Johannisfeuer entzündet und eine Christbaumsammelaktion angeboten.

Hubert Fieger, der zusammen mit Wolfgang Löffler und Hans-Dieter Podetz die Kasse geprüft hatte, bescheinigte dem Kassenwart eine einwandfreie Buchführung. Die von ihm vorgeschlagene Entlastung des Vorstands wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.

Mit einer Belehrung über Rechte und Pflichten von Feuerwehrleuten freute sich Stadtbrandmeister Michael Noe anschließend mit Madita Lotter eine weiter Feuerwehrfrau in die aktive Wehr aufnehmen zu können. Seinen Informationen zufolge solle in absehbarer Zeit ein neues Alarmierungssystem über Mobiltelefone eingeführt werden und er forderte die Aktiven auf, regelmäßig an den Übungen und Unterrichtseinheiten teilzunehmen, um auf Einsätze gut vorbereitet zu sein. Weiter wies er auf die Hauptversammlung der Gesamtwehr Tauberbischofsheim und dankte der Wehr für den ehrenamtlichen Einsatz.

Ortsvorsteher Lothar Lauer beglückwünschte Madita Lotter zur Übernahme in die aktive Wehr. Der Distelhäuser Wehr bescheinigte er einen gesunden Personalstand und eine gute Altersstruktur. Neben dem feuerwehrtechnischen Wirkungskreis helfe die Abteilung bei der Pflege der Tradition und Kultur in der Ortschaft.

Da die Renovierung der Tauberbrücke vor einigen Jahren das Fließverhalten und die Ablagerung von Schlamm nach Hochwasser im Bereich des Sportgeländes negativ beeinflusse, sei man auf der Suche nach Lösungen, um den Aufwand bei der Beseitigung von Hochwasserschäden zu reduzieren.

Als Vorsitzender der Musikkapelle informierte Bernd Hofmann über das anstehende 90-Jahr-Fest und bat die Wehr um tatkräftige Unterstützung während der Festtage.

Abteilungskommandant Jürgen Hellmuth informierte abschließend über zahlreich anstehende Termine und dankte für den Einsatz aller Mitglieder.

