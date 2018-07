Zuhörer waren ganz nah bei den Musikern

Anzeige

Gabriel Fauré schuf mit der „Berceuse op.56 Nr.1“ ein reizvolles, in gefälligen Melodiebögen gesetztes Stück, das Simone Werner mit der Querflöte anmutig und fließend interpretierte.

Mit der „Triosonate für Orgel d-Moll BWV 527“ von Johann Sebastian Bach und den drei Sätzen Andante – Adagio e dolce – Vivace hatte sich Michael Meuser einer besonderen Herausforderung für Organisten gestellt. Die drei sehr selbständig und eng aufeinander bezogenen Stimmen müssen vom Spieler allein bewältigt werden und verlangen höchste Konzentration, Spielfertigkeit und Präzision. Dies gelang in allen Sätzen mit wohltuend zu beobachtender Sicherheit und Leichtigkeit und ließ die Seele baumeln. Die zart-getupften Pedaltöne wurden dabei nur etwas vom lauten Geklapper der Pedaltasten gestört.

Bei der „Sonate für Flöte und Orgel E-Dur BWV 1035“ des gleichen Komponisten gestaltete Simone Werner ihre hervorragende Musikalität voll aus, mit weichem und doch tragfähigen Ton in allen Lagen meisterte sie sowohl die lyrischen als auch die virtuosen Passagen souverän. Mit Carl Heinrich Grauns „Sonata à 3 für Flöte, Violine und Orgel Es-Dur“ fanden sich schließlich alle drei Musiker im dreisätzigen Werk zusammen.

So konnte das Publikum das Wechselspiel der drei auch optisch gut verfolgen, die wie in einem Gespräch mal den einen, mal den anderen in den Vordergrund stellten, sich im Tutti wieder fanden und trotzdem die Plastizität der Musik den entscheidenden Raum bekam.

Sehr angetan von dieser hervorragenden und ansprechenden Musikstunde, die auch interessante und detaillierte Einblicke in die Aktivitäten der Musiker während eines ganzen Konzertes gewährte, sparte das Publikum auch nicht mit dem überaus verdienten Applaus. ra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018