Zukunft der Landwirtschaft

Tauberbischofsheim.Die Europaabgeordnete der Grünen, Maria Heubuch, kommt am Mittwoch 25. April, um 20 Uhr ins Gründerzentrum, Am Wört 1, in Tauberbischofsheim.

Die Landwirtschaftsexpertin referiert über das Thema „Die Zukunft unserer Landwirtschaft“ und diskutiert anschließend mit dem Vorsitzenden des Imkervereins Mittlere Tauber, Bernd Weckesser, und dem Leiter des Landwirtschaftsamts Tauberbischofsheim, Meinhard Stärkel. Danach besteht die Gelegenheit, Fragen an die Experten zu stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.