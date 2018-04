Zukunft im Handwerk ist digital

Anzeige

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis.Die Kreis-Wirtschaftsförderung veranstaltet in Kooperation mit der Handwerkskammer Heilbronn-Franken und der Kreishandwerkerschaft des Main-Tauber-Kreises am Donnerstag, 26. April, um 18 Uhr bei der Firma Baumann in Tauberbischofsheim den zweiten Kreishandwerkerempfang. Dieses Treffen zwischen Handwerkern, Verwaltung und Politik hat zum Ziel, die Möglichkeiten durch die Digitalisierung im Handwerk und die Attraktivität der Handwerksberufe herauszustellen. Der Kreishandwerkerempfang steht unter dem Motto „Digitalisierung 4.0 im Handwerk“.

Dabei wird besonders auf die Zukunft des Handwerks geschaut. Im Rahmen der Veranstaltung wird Diplom-Designer Christoph Krause, Leiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk in Koblenz, zum Thema „Digitalisierung 4.0 – die digitale Transformation im Handwerk gestalten“ referieren. „Die Digitalisierung hält auch im Handwerk Einzug. Es ist wichtig die Möglichkeiten aufzuzeigen und Unterstützung bei der Implementierung anzubieten“, sagt Landrat Reinhard Frank.

Durch den Kreishandwerkerempfang sollen die Attraktivität und die Karrieremöglichkeiten in einem Handwerksberuf, besonders für Schulabgänger, herausgestellt und nachhaltig für einen handwerklichen Beruf geworben werden. „Wir versuchen im Schulterschluss mit der Handwerkskammer und der Kreishandwerkerschaft alles, um die regionale Handwerkerschaft zu unterstützen“, sagt Frank weiter. Deshalb investiere der Landkreis kontinuierlich in seine Berufsschulen und deren Ausstattung, um den Schülerin den bestmöglichen Start ins Berufsleben zu geben. lra