Zum Auftakt geht es um Osterbräuche

tauberbischofsheim.Bald ist es wieder so weit: Das Tauberfränkische Landschaftsmuseum im Kurmainzischen Schloss in Tauberbischofsheim öffnet sein Pforten wieder für die Sommersaison 2018 mit einem Kinderprogramm am Palmsonntag, 25. März, um 14.30 Uhr.

Kinderprogramm

Welche Osterbräuche kennen die Kinder heute noch außer dem Ostereier-Sammeln? Rudi Knaus wird erzählen, welche kirchlichen Bräuche früher die Osterzeit begleiteten. Anschließend können die Kinder selbst aktiv werden und zum Beispiel einen gebackenen Osterhasen selbst verzieren oder eine Osterkarte drucken. Hierfür ist eine Anmeldung unter Telefon 0 93 41 / 89 77 34 erwünscht, aber jedes Kind darf auch spontan kommen, Der Eintritt ist frei.

Am Palmsonntag beginnen auch wieder die regelmäßigen Öffnungszeiten des Museums: an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr sowie an den Wochentagen Dienstag bis Samstag von 14 bis 16.30 Uhr. Die Saison endet dann mit Allerheiligen,am 1. November. Dankenswerterweise haben sich wieder viele Vereinsmitglieder bereit erklärt, ehrenamtlich die Aufsicht im Museum zu übernehmen, so dass das Haus bis auf den Ruhetag am Montag täglich geöffnet sein kann.