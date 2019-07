Zumba-Party am Samstag, 27. Juli

TAUBERBISCHOFSHEIM.Von allen Zumba-Begeisterten lange erwartet, findet am Samstag, 27. Juli, ab 17 Uhr wieder eine Zumba-Party auf den Tauber Terrassen in Tauberbischofsheim statt. In diesem Jahr veranstaltet der Winzerhof Wille aus Dittwar als Betreiber der Tauber Terrassen die Party.

Start ist um 17 Uhr mit Zumba für Kiinder. Im Anschluss von 18 bis 20 Uhr heißt es dann Zumba-Fitness. „Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, die sich mit den Zumba-Instruktorinnen bei einer Mischung aus Aerobic und lateinamerikanischen Tanzelementen austoben,“ sagt Annette Wille.

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene, Profis, Interessierte oder Zuschauer– alle sind zu der Veranstaltung auf den Tauber Terrassen willkommen. Auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Die AOK wird mit einem Infostand vor Ort sein. Außerdem findet auch in diesem Jahr wieder ein großes Gewinnspiel statt.

