Zusammenarbeit mit dem Dorftheater vorgesehen

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickte der Musikverein Hochhausen in der Jahreshauptversammlung zurück.

Hochhausen. Zur Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hochhausen im Feuerwehrgerätehaus waren zahlreiche Musiker, Mitglieder und Freunde gekommen. In angenehmer Atmosphäre blickte die Versammlung auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Im Mittelpunkt des Abends standen die Berichte über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins und Ehrungen fleißiger Musiker.

Nach der Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Vorsitzenden Wendelin Bundschuh erhoben sich alle Anwesenden zum Totengedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins von den Plätzen. Danach streifte der Vorsitzende kurz das vergangene Vereinsjahr und ging auch auf den notwendigen Dirigentenwechsel ein, der erfolgreich vollzogen wurde.

Schriftführerin Birgit Schubert ließ nun das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Bei kirchlichen und öffentlichen Anlässen hatten die aktiven Musiker 20 Auftritte zu absolvieren. Auch die Blechbläser-Ensembles und das Trompetentrio des Vereins waren mehrfach im Einsatz. Die „Groasmückle Pressbänd“ war in der Fastnachtssaison bei der Prunksitzung und dem musikalischen Ortsrundgang am Fastnachtssamstag im Einsatz. Hinzu kamen 43 Proben der Gesamtkapelle sowie Satzproben einzelner Register und Ensembles.

Höhepunkte im Vereinsleben waren zweifellos das Frühlingskonzert und die Serenade im Grünauer Hof sowie der Auftritt am Messe-Sonntag in Tauberbischofsheim. Für die Geselligkeit fand ein „Event-Kegeln“ beim Engelwirt und ein gemeinsames Essen zum Jahresabschluss tstatt. Zur Bewältigung und Organisation der gesamten Vereinsarbeit waren sieben Vorstandssitzungen notwendig. Insgesamt, so die Schriftführerin, sei es ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Vereinsjahr gewesen.

Der neue Dirigent Reiner Rödiger stellte sich den Anwesenden nochmals vor und schilderte seinen Eindruck vom Leistungsstand der Kapelle. Unter großem Beifall sagte er ein weiteres, längeres Engagement zu. Die Zusammenarbeit und die Probenarbeit machten ihm Spaß. In seinem Rückblick würdigte er das ordentliche Auftreten und das Engagement der Musiker bei den Auftritten. Schwerpunkt der Probenarbeit sei im Moment die Vorbereitung des Frühlingskonzerts am 6. April.

Für hervorragenden Probenbesuch wurden anschließend folgende Musikerinnen und Musiker mit einem Präsent gewürdigt: Wendelin Bundschuh, Carmen Bundschuh, Birgit Schubert, Thomas Ditzenbach, Hans Lauer, Karsten Wolfarth, Walter Krank und Karl Bundschuh. Der Probenbesuch war mit 85% durchaus ordentlich.

Kassenwart Dietmar Mechler stellte die finanzielle Situation des Vereins dar. Im vergangenen Geschäftsjahr sei wieder solide gewirtschaftet worden und der Verein stünde auf gesunden Füßen und könne gelassen in das neue Vereinsjahr gehen.

Kassenprüfer Siegfried würdigte die tadellose Arbeit des Kassenverwalters und führte die einstimmige Entlastung des Vorstands herbei.

Rüdiger Gärtner, stellvertretender Ortsvorsteher, stellte die geleistete Arbeit des Musikvereins für das dörfliche Leben Hochhausens heraus. Der Musikverein sei darüber hinaus ein wichtiger und erfolgreicher Repräsentant für Hochhausen, dem er auch für das kommende Vereinsjahr viel Erfolg wünschte.

Zum Schluss der zügig und harmonisch verlaufenen Hauptversammlung gab Vorsitzender Wendelin Bundschuh einige wichtige Terminentscheidungen bekannt und gab einen kurzen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr: Der Musikverein wird mit dem „Hochhäuser Dorftheater“ in der Saison 2019/20 zusammenarbeiten und die Theateraufführungen organisatorisch begleiten und die Bewirtung übernehmen.

Dafür werden die Musiker ihre Beteiligung an der Prunksitzung nicht weiterführen. Das Straßenfest wird bis auf weiteres nicht mehr vom Musikverein durchgeführt werden. Am 6. April findet das Frühlingskonzert, erstmals unter dem neuen Dirigent Reiner Rödiger, statt. Eine Serenade ist für Ende Juli oder Anfang August geplant. wb

