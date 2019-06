„Zwänge gibt es bei uns nicht“

Tauberbischofsheim.Ein offenes Treffen der „Parkinson-Lebensfreu(n)de“ findet am Samstag, 22. Juni, statt.

Die Erkrankung Parkinson bedeutet ständige Veränderung auf verschiedenen Ebenen und in vielen Lebensbereichen. Zieht eine unheilbare und fortschreitende Krankheit wie Parkinson in einer Familie ein, ergeben sich zwangsläufig viele Belastungen, Fragen und Sorgen für alle Beteiligten. Mangelnde Information und Kommunikation sind der ideale Nährboden für Ängste und Unsicherheit. Dem möchte die Gruppe entgegenwirken.

Die „Parkinson-Lebensfreu(n)de“ sind eine freie und vereinsunabhängige Selbsthilfegruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensumstände von Betroffenen und deren Angehörigen zu verbessern. Sie möchte Betroffene und deren Familien begleiten und ihnen Wege zu mehr Lebensqualität mit der Erkrankung und den damit verbundenen Begleiterscheinungen aufzeigen.

In den einmal monatlich stattfindenden Gruppentreffen tauschen sich die Mitglieder in zwangloser Atmosphäre Erfahrungen aus, informieren und unterstützen sich gegenseitig. Hier erfährt man Verständnis, ohne sich großartig erklären zu müssen.

Zwänge, so heißt es in einer Pressemitteilung, „gibt es bei uns nicht“.

Die Gruppe legt stets größten Wert auf absolute Diskretion und den Schutz der Privatsphäre.

Das nächste offene Parkinson-Treffen für Betroffene, deren Angehörige und alle Interessierte findet statt am Samstag, 22. Juni, ab 15.15 Uhr in Tauberbischofsheim in den barrierefreien Räumlichkeiten der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, Hauptstr. 43a (Marktplatz, Vodafone-Shop-Gebäude, Eingang über Manggasse).

