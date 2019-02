Zwei erste Plätze bei „Jugend musiziert“

Tauberbischofsheim.Auch in diesem Jahr kann die städtische Richard-Trunk-Musikschule wieder Erfolge beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall verzeichnen. Anna Kreutzer erreichte mit dem Cello Solo mit 24 Punkten den ersten Platz in der Altersgruppe II und darf beim Landeswettbewerb Anfang April in Schorndorf teilnehmen.

Eduard Stolz konnte mit Violine Solo in der Altersklasse IV mit 23 Punkten ebenfalls einen ersten Platz erzielen, auch er nimmt am Landeswettbewerb teil. Unterrichtet wurden die jungen Musiker von Dimitri Giouseljannis beziehungsweise Katharina Cording, Begleiter waren Jeanna Bechtold und Ella Nikonenko. Während Eduard Stolz schon mehrmals am Wettbewerb teilgenommen hat, war Anna Kreutzer zum ersten Mal dabei.

„Der Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler zeugt von der gleichbleibend hohen Niveau unserer Musikschule“, freut sich auch Bürgermeister Wolfgang Vockel gemeinsam mit Musikschulleiter Johannes Wienand. sttbb

