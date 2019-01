Zwei Ladeplätze vor dem Landratsamt

Zwei öffentliche Parkplätze vor dem Hauptgebäude des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim wurden jetzt als Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgewiesen.

Tauberbischofsheim. „Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder einen Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes leisten muss. Dazu zählt auch die Landkreisverwaltung“, erklärte Landrat Reinhard Frank. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, Paul Gehrig, und seiner Mitarbeiterin Lara Walter sowie der Geschäftsführerin der Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH, Stefanie Schaupp, nahm er die Anlage offiziell in Betrieb.

Die beiden neuen Ladesäulen wurden in Kooperation zwischen dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis, der Stadt Tauberbischofsheim und dem Stadtwerk Tauberfranken als Betreiber errichtet. Dabei handelt es sich um ein Projekt im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes Main-Tauber-Kreis. Dieses wurde im vergangenen Jahr vom Kreistag beschlossen und wird nun federführend von der Energieagentur umgesetzt. Die Energieagentur ist ein Tochterunternehmen der Landkreisverwaltung. Es ist im Landratsamt dem Dezernat für Kreisentwicklung und Bildung unter der Leitung von Jochen Müssig zugeordnet.

„Der Ausbau der E-Mobilität ist eines der drei Leuchtturmprojekte in dem Konzept, neben dem 1000-Dächer-Programm zum kreisweiten Ausbau der Photovoltaik und dem Thema Energetische Sanierung“, erläuterte Stefanie Schaupp.

Landrat Reinhard Frank unterstrich, dass Kreistag, Verwaltung und er selbst „aufs Höchste motiviert“ seien, das Thema umzusetzen.

Die beiden Ladesäulen stehen Besuchern des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis beziehungsweise der Innenstadt von Tauberbischofsheim zur Verfügung.

„Gerne leisten wir damit einen weiteren Beitrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur im Main-Tauber-Kreis. Es entwickelt sich nach und nach ein flächendeckendes Netz im gesamten Kreis“, sagte Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig. Das Landratsamt informiert auf einer Karte unter www.main-tauber-kreis.de/ladestationen über alle öffentlichen Angebote im Landkreis. Die Karte wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt.

Die Ladesäule vor dem Landratsamt ermöglicht es, dass zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Bei einer grünen LED-Anzeige oben am Gerät ist eine Ladesteckdose frei, bei einer blauen LED-Anzeige wird der Akku des angeschlossenen Fahrzeuges geladen. Die Ladedauer ist vom Fahrzeug abhängig. Die maximale Ladeleistung beträgt 22 kW, der maximale Ladestrom 32 Ampere.

Das Stadtwerk Tauberfranken arbeitet schon seit Längerem mit dem Ladeverbund+ zusammen, um die Elektromobilität in der Region voranzutreiben. Dazu soll auch das einheitliche Abrechnungssystem beitragen, das an allen Standorten der Initiative freigeschaltet ist. Autofahrern spart das System vor allem Zeit, denn das Tanken per SMS ist so einfach wie das Parken per Smartphone: Wer an einer der Ladesäulen des Ladeverbundes+ tanken möchte, verbindet sein Elektrofahrzeug zunächst mit der Stromtankstelle und schickt dann eine SMS mit der Kennung des jeweiligen Ladepunktes an die Nummer 84 11 22. Der Ladevorgang läuft, bis der Akku vollständig geladen ist oder das Ladekabel wieder herausgezogen wird. Gezahlt wird einfach per Mobilfunkrechnung.

An allen Ladestationen des Verbundes wird nach Zeit abgerechnet, die Nutzer zahlen pro angefangener Viertelstunde. Mit den drei unterschiedlichen Tarifstufen wird die Ladeleistung des angeschlossenen Fahrzeugs berücksichtigt. lra

