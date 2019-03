Zwei Leichtverletzte

Tauberbischofsheim.Bei einem Unfall am Sonntag in der Tauberbischofsheimer Schmiederstraße sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 29-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Mondeo vom Bahnhof kommend auf der Gartenstraße unterwegs. An der Kreuzung Gartenstraße/Schmiederstraße wollte er nach links in Richtung Wörtplatz abbiegen. Zeitgleich war eine 57-Jährige mit ihrem Opel Corsa vom Wörplatz kommend in Richtung Sonnenplatz auf der Schmiederstraße unterwegs. Die Ampelanlage war außer Betrieb. Beim Abbiegen übersah der 29-Jährige den Opel, wodurch es auf der Schmiederstraße zur Kollision kam. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 57-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie aber kurz darauf wieder verlassen konnte. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10 000 Euro.

