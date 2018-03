Zwei Mal Silber und drei Mal Bronze

Anzeige

Die Tauberbischofsheimer Judokas nahmen erfolgreich am bundesoffenen Turnier im hessischen Pfungstadt teil.

Tauberbischofsheim. Seit über 25 Jahren wird in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Judo-Verband das bundesoffene „Geisha“-Turnier für die Kämpferinnen aller Altersklassen und das „Samurai“-Turnier für die Athleten aller Altersgruppen in Pfungstadt durchgeführt. Mit knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war dieses Traditionsturnier nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ hervorragend besetzt an beiden Wochenendtagen. Nach drei Jahren der Nichtteilnahme an diesem Turnier wegen Terminüberschneidungen konnten in diesem Jahr wiederum die wettkampfinteressierten Kämpferinnen und Kämpfer der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim teilnehmen. Und das abermals mit sehr großem Erfolg.

Den Anfang am Samstag machten die Männer aus der Judo-Abteilung. Allen voran Martin Sprecakovic in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Er schaffte es bis ins Finale, hier allerdings unterlag er durch eine Konterwurftechnik gegen Florian Siegler vom JC Bürstadt. Christoph Kast in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm kam ohne Probleme ins Halbfinale. Hier musste er seinen einzigen Kampf abgeben gegen den späteren Turniersieger Andreas Müller von JC Kim-Chi Wiesbaden. Im Kampf um Bronze gegen Günther Erdeli vom JC Grünberg ging der TSVler wieder als Sieger von der Matte.