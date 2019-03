Zwei neue Defibrillatoren an DRK-Geschäftsstellen

Tauberbischofsheim/Wertheim.Der Bevölkerung in Tauberbischofsheim steht seit Freitag ein weiterer öffentlicher automatisierter externer Defibrillator für Laien (kurz: AED) für den Ernstfall zur Verfügung. Zusammen mit dem Präsidenten des DRK-Kreisverbandes, Oskar Fuchs freuten sich DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau und der stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Leiter der Abteilung Ausbildung, Ehrenamt und Verbandsentwicklung, Uwe Rennhofer über die Inbetriebnahme des „Lebensretters“ an der DRK-Kreisgeschäftsstelle in der Mergentheimer Straße. Nach langer Beratungsphase habe man sich entschieden, den Defibrillator nicht im Gebäude, sondern in den Außenbereich des Haupteingangs zu hängen.

Als zweiter Standort wurde ebenfalls an der Rettungswache in Wertheim ein AED-Gerät im Außenbereich installiert. „Diese Geräte sollen nicht nur unseren Mitarbeitern und Besuchern im Rahmen der Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Ziel ist es, das Gerät rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr nutzen zu können. Deshalb wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, erklärt Manuela Grau.

Die Anwendung eines Defibrillators ist auch ohne Einweisung möglich. Sobald das Gerät aus dem Schrank genommen und geöffnet wurde, lotsen Sprachanweisungen den Ersthelfer durch die Maßnahme, der Stromstoß wird dabei vom Gerät selbst berechnet und falls sinnvoll, durchgeführt.

Wichtig sei vor allem, dass sich die Ersthelfer trauen im Notfall ein solches Gerät, sofern es ist der Nähe greifbar ist, zu nutzen, erklärt Uwe Rennhofer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019