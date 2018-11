Zwei Schüler überstanden erste Runde

Tauberbischofsheim.Ausgezeichnete Nachwuchsbiologen: Sehr gut hat das Matthias-Grünewald-Gymnasium bei der Qualifikation zur 30. Internationalen Biologie-Olympiade in Ungarn abgeschnitten. Lukas Stoy, Emma Walter, Ann-Kathrin Wörner und Leonie Schurr absolvierten erfolgreich die erste Runde. Alle vier Schüler gehören zu den Top 100 in Baden-Württemberg.

Die Internationale Biologie-Olympiade (IBO) ist ein Wettbewerb, bei dem Schüler ihre Leistungen im Fachbereich Biologie miteinander messen, indem sie theoretische und experimentelle Aufgaben bearbeiten. Diese Wettbewerbe fördern die internationalen Beziehungen auf dem Gebiet der Schul-Biologie. Darüber hinaus ermöglichen sie einen Vergleich gewisser Aspekte des schulischen Wissens in den einzelnen Staaten. Die Internationale Biologie-Olympiade dient auch dazu, persönliche Beziehungen zwischen angehenden Naturwissenschaftlern verschiedener Länder zu knüpfen. Jeder Teilnehmerstaat entsendet eine Mannschaft, die aus maximal vier Schülern besteht. Deutschland beteiligt sich seit 1974 regelmäßig an diesem Wettbewerb.

Das deutsche Auswahlverfahren wird vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel veranstaltet und erstreckt sich über insgesamt vier Runden. In der ersten Runde mussten die Schüler theoretische Biologieaufgaben in Heimarbeit lösen. Diese Aufgaben sind von allen Runden die schwierigsten, können aber unter Einbeziehung verschiedenster Hilfsmittel und Materialien bearbeitet werden.

Lukas Stoy und Emma Walter belegten landesweit dioe Plätze 37. beziehungsweise 45. Die beiden erzielten 45,5 und 42,5 von 60 möglichen Punkten. Unter den insgesamt 1434 Teilnehmern aus ganz Deutschland gehören sie damit zum besten Drittel. Ann-Kathrin Wörner (62.) und Leonie Schurr (68.) schlugen sich ebenfalls ausgezeichnet. Das Gesamtergebnis ist bemerkenswert. Alle vier Schüler sind unter den Top 100 in Baden-Württemberg.

Das sehr gute Erstrunden-Ergebnis berechtigt Lukas Stoy und Emma Walter, an der zweiten Runde teilzunehmen. Dort gilt es, eine Klausur über unbekannte Inhalte zu bewältigen. Die Fragen gehen über die Themen des Lehrplans hinaus und kommen aus allen Bereichen der Biologie. Ganz knapp haben Ann-Kathrin Wörner und Leonie Schurr die zweite Runde verpasst. Am Ende fehlten nur ein Punkt beziehungsweise 2,5 Punkte.

Über den Erfolg der Schüler freuten sich Schulleiterin Martina Schlegl und Oberstudienrätin Elvira Gernert. Für Schlegl stellt die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb die Möglichkeit dar, begabte Schüler besonders zu fördern. Gernert hat die Nachwuchsbiologen betreut. „Alle vier sind motivierte Schüler, die in der Lage sind, sich selbstständig Problemlöseprozessen zu stellen“, erklärte Gernert. Es habe sich auch ausgezahlt, dass drei der Vier schon im vergangenen Jahr teilgenommen und Erfahrungen haben sammeln können. In dem sehr guten Abschneiden sah sie einen Beleg für die Qualität des naturwissenschaftlichen Unterrichts am Matthias-Grünewald-Gymnasium. feu

