Zwei Stunden lang Power-Comedy pur

Bender ist einfach da, so lange er agiert, blitzschnell und auch blitzgescheit sprudelnd und herumkaspernd – gleich zu Beginn der Vorstellung in einem improvisierten Comedy-Duo mit Volker Weidhaas vom Kunstverein, der unbedingt noch seine Veranstaltungstermine loswerden will. Und der allein schon durch dieses Dasein die Leute zum Lachen bringt. „Ich habe keine Botschaft“ versichert er irgendwann vorsorglich –-man glaubt es ihm auf Wort.

Im Grunde hat er auch kein Programm: „Luftnachoben“ nennt sich das aktuelle, es könnte auch ganz anders oder gar nicht heißen.

Wichtig ist allein, wie der Akteur mit diesem Beinahe-Nichts an Stoff – handele es sich nun um Koketterie mit dem eigenen Alter, Beobachtungen aus dem Ehealltag (er ist immerhin schon 20 Jahre verheiratet), die obligaten Publikums-Kabbeleien (eine seiner Stärken), Dialektparodien und die Berliner Taxifahrer, Sottisen über die AfD, über die von Storch oder Donald Trump (der einzige Moment, wo Comedian Hennes Bender ansatzweise mal politisch wird, das heißt, eigentlich doch nicht.

Denn im Grunde sieht er auch in Trump mehr eine Art von Kollegen) oder wenn er die Gelegenheit benutzt, auf seine aktuelle ruhrdeutsche Asterix-Übersetzung („Dingenskirchen“ alias „die Trabantenstadt“) aufmerksam zu machen.

Am Ende bleibt: Zwei Stunden Power-Comedy ohne Punkt und Komma, das muss ihm erst mal einer nachmachen.

Samstag, 21.04.2018