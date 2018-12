Zwei Weltmeister aus einer Familie

Gleich zwei Bobby-Car- Weltmeister kommen aus einer Familie: Tobias und Niclas Müller aus Tauberbischofsheim errangen den Titel in ihren Klassen.

Tauberbischofsheim. Begonnen hat alles in Tauberbischofsheim am „Hausberg“. Niclas Müller sauste schon, bevor er richtig laufen konnte, die ersten kleinen Berge herunter. Sein erstes Funrennen bestritt er mit vier Jahren. In der ersten Rennsaison startet er bei den Drei- bis SechsJährigen und fuhr damals schon viele Siege ein.

2018 musste er bereits bei den Sieben- bis Neunjährigen an den Start gehen und zeigte dort sein fahrerisches Können. Die Kinder lieferten sich spannende und knappe Rennen, wobei Niclas zum Schluss die Nase vorn hatte und als Jüngster in seiner Klasse mit dem Weltmeistertitel belohnt wurde.

Motorradhelm, Motorradkombi, abgewetzte Schuhe, Handschuhe und sein Mercedes Bobby Car gehören zu seiner Ausstattung. Niclas bereitet sich zu Hause mit seinem Papa auf die Rennen vor. Dann heißt es, die optimale Linie fahren, ganz flach machen und den richtigen Bremspunkt finden.

Tobias Müller startete in der Amateurklasse und fuhr gleich beim ersten Saisonrennen in Kempenich aufs Podest. In den weiteren Rennen lief es ebenfalls sehr gut und er sicherte sich wichtige Weltmeisterpunkte. Völlig unerwartet und überraschend holte er sich im letzten Rennen in Klotten an der Mosel den Weltmeistertitel.

Die Rennsaison erstreckt sich von Mitte Mai bis September. Der Bobby Car Sport Club Tauberbischofsheim „Tauber Panthers“ wurde 2016 gegründet und man richtete schon zwei Meisterschaftsrennen in Tauberbischofsheim am Stauferring aus.

Heimrennen am 1. und 2. Juni

Nach so viel Zuspruch und Anerkennung richtet man am 1. und 2. Juni 2019 wieder ein Rennen aus. Der Start befindet sich im Stauferring, direkt vor der Haustür der Familie Müller. Die gesamte Familie ist schon jetzt mit den Vorbereitungen beschäftigt und freut sich auf die Rennsaison 2019. Das schönste am Bobby-Car-Sport an einem Rennwochenende ist das Treffen mit den anderen Rennfahrern. Hier stehen die Geselligkeit und der Spaß im Vordergrund.

Wichtigen Anteil an den Erfolgen hat auch der Techniker Florian Geier, der über die gesamte Saison die Fahrer unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018