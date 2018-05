Zweimal eingebrochen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Zwei Einbrüche in Tauberbischofsheim beschäftigen seit der Nacht zum Sonntag die Polizei. Im Zeitraum von 2 bis 3.30 Uhr schlugen Unbekannte gewaltsam mehrere Fenster eines Gebäudes in der Daimlerstraße ein und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren des Geschäftshauses entwendeten sie Bargeld und einen Fahrzeugschlüssel. Mit dem Schlüssel stahlen sie daraufhin ein im Hof geparktes Firmenfahrzeug. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Auch in ein zweites Gebäude in der Daimlerstraße verschafften sich Unbekannte am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, Zugang. Sie schlugen eine Tür ein und entwendeten Münzgeld. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1300 Euro. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden aufgefordert, sich unter Telefon 0 93 41 / 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.