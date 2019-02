0:9 kommt nicht unerwartet

Die Tischtennis-Verbandsklasse Nord setzte mit fünf Paarungen in die Rückrunde fort. Hierbei erkämpfte sich der BJC Buchen beim Tabellenführer VfB Mosbach-Waldstadt ein überraschendes 8:8-Unentschieden. Mit 5:9 unterlag der FC Lohrbach beim Tabellendritten 1. TTC Ketsch II. Der FC Külsheim bezog gegen den Tabellenzweiten eine deftige 0:9-Niederlage.

FC Külsheim I – TTV Heidelberg I 0:9. Das Spiel der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Herren zwischen dem FC Külsheim I und dem TTV Heidelberg I endete mit einem klaren 9:0 für die Gäste. Ein Blick auf die jeweiligen Spielstärkeziffern der Spieler beider Teams ließ ein solches Ergebnis vorab bereits erahnen.

Das Külsheimer Doppel Ulrich Soden/Thomas Adelmann unterlag in vier Sätzen, Marco Henninger / Matthias Betz in deren drei. Michael Düll/Wolfgang Michelberger fighteten fünf Sätze lang, um nach einem 8:11 dem Dreierdoppel der Heidelberger zu deren Erfolg gratulieren.

Henninger verlor sein Einzel in vier Durchgängen. Soden (2:3) zog gegen Heidelbergs Spitzenmann nach 0:2-Satzrückstand zum 2:2 gleich, blieb im Entscheidungssatz bis zum 8:9 dran, ehe sich die immer noch aussichtsreiche Position per Netz- und Kantenball in Luft auflöste.

Ähnlich knapp verlief die Partie von Düll (2:3). Nach einem 2:2-Satzgleichstand lag ein Sieg in Reich-weite. Indes agierte Dülls sportlicher Widerpart bei den abschließenden Ballwechseln etwas cleverer, was dem Külsheimer ein 9:11 im fünften Satz bescherte. Michelberger verlor in vier Durchgängen, Adelmann und Betz in jeweils drei. Die genannten Ergebnisse summierten sich zu dem hohen Sieg der Gäste.

Der TTV Heidelberg I wahrte mit dem Erfolg seine Chancen auf den Relegationsplatz in Richtung Ver-bandsliga. Die Chancen des Teams aus der Brunnenstadt auf den Klassenerhalt sind, auch auf Grund weiterer Ergebnisse des Spieltags, jetzt nur noch theoretischer Natur.

FC Lohrbach – 1. TTC Ketsch II 5:9. Der FC Lohrbach bezog gegen den 1. TTC Ketsch mit 5:9 den kürzeren. Dabe sah es führ die Hausherren zunächst gut aus, denn die beiden Doppel Frey/Zeus und Botnar/Schwind sowie Schmitt, Frey und Zeus sorgten für eine 5:1-Führung. Doch in den folgenden Einzeln punkteten nur noch die Gäste durch Romberg, Stauber, Pastor, Schütze, Nagurski, Wollenweber und nochmals Schütze zum 5:9-Endstand.

VfB Mosbach-Waldstadt – BJC Buchen 8:8. Eine bis zum Schluss spannende Partie lieferten sich der VfB Mosbach-Waldstadt und der BJC Buchen. Nach der 1:0-Führung des VfB durch Drabik/Dziadwiec punktete der BJC durch seine Paare Lukas Dörr/Felix Joch und Lukas Joch/Jonas Joch zum 1:2. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Dandar ging der Gast durch Kallai mit 2:3 in Front. Auf das 3:3 durch Dziadwiec antwortete Felix Joch zum 3:4. In den folgenden Einzeln waren sodann die Einheimischen durch Becker, Lellek, Dandar und Koma zum 7:4-Zwischnstand erfolgreich.

Doch die drohende Niederlage konterte das Geschwistertrio Felix, Lukas und Jonas Joch zum 7:8. Im Schlussdoppel rettete das Duo des VfB Drabik/Dziadkowiec das 8:8-Unentschieden. ck/hpw

