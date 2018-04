200 Talente sind in Buchen am Start

Anzeige

Über 200 Nachwuchskräfte der Tischtennisbezirke Buchen, Heidelberg, Mosbach, Rhein-Neckar und Tauberbischofsheim treten am Samstag, 28. April und Sonntag, 29. April zur Regionsrangliste Nord/Ost im Sportzentrum „Odenwald“ in Buchen an. Die Spielerinnen und Spieler haben sich über die jeweiligen Bezirksranglisten qualifiziert und treten in fünf Jahrgangsklassen (U11, U12, U13, U14, U15) und in der Jugendklasse U 18 an. Im modifizierten Spielsystem „Jeder gegen Jeden“ werden die Teilnehmer für die Endrangliste des Badischen Tischtennis-Verbandes gesucht.

Das Ranglistenturnier ist eine Messlatte für die Nachwuchsarbeit in der Region Odenwald-Tauber. Die Talente der Bezirke Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim haben die Gelegenheit, sich in Gruppenspielen und einer Endrunde gegen starke Konkurrenz zu präsentieren. Besonders gespannt sind die Tischtennis-Experten, wie sich die jungen Schüler in ihrer Premiere bei den Jungen und Mädchen U 18 aus der Affäre ziehen. Aber auch der Einstieg der jungen Talente der Spielklasse U 12 wird genau beobachtet.

Aus dem Tischtennisbezirk Buchen haben sich folgende Spieler/innen für die Regionsrangliste Nord/Ost qualifiziert: