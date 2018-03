60 teils sehr spannende Spiele

Anzeige

Das Tischtennis-Bezirksranglisten-Turnier der Jugend im Bezirk Tauberbischofsheim fand kürzlich in der Asmundhalle in Assamstadt statt. Die Tischtennis-Abteilung des TSV Assamstadt war, wie schon in den Jahren zuvor, für die Organisation zuständig.

Die Bezirksrangliste ist ein Qualifikationsturnier für die Regionsrangliste. Teilweise waren die 60 Spiele sehr spannend. Die Leitung des rund drei Stunden dauernden Turniers hatten Achim Ansmann und Achim Wachter vom TSV Assamstadt inne. Insgesamt waren für dieses Turnier 44 Teilnehmer aus folgenden Vereinen gemeldet: ETSV Lauda (15 Teilnehmer), FC Külsheim (7), TTC Bobstadt (6), FC Gissigheim (4), TSV Tauberbischofsheim (4), TTC Oberschüpf (3), SV Niklashausen (3) und SC Grünenwört (1).

Hier die Resultate der Jugend-Bezirksrangliste: