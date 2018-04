Abstieg wird entschieden

Anzeige

Fünf Partien stehen in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen in den nächsten Tagen auf dem Plan. ETSV Lauda – SV Seckach (Freitag, 20 Uhr). Meister ETSV Lauda (29:3 Punkte) erwartet mit den Odenwäldern (15:17) eine Mannschaft, die bereits gesichert ist. Somit ist dies ein Match, in das die Spieler beider Teams ohne jeglichen Druck gehen können. Der ETSV ist in jedem Fall hoch favorisiert.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Neunstetten (Freitag, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (21:11) steigerte sich während der Saison erheblich und steht verdient im Vorderfeld der Liga. Der Gast ist nahezu gesichert, reist aber als Außenseiter an, so dass nun eine weitere Niederlage droht.

SV Niklashausen III – ETSV Lauda II (Freitag, 20 Uhr). Im Kampf gegen den Abstieg benötigt der SV Niklashausen III (11:21) jeden Zähler. Ob dieser Druck allerdings ausreicht, um gegen den starken Gast (21:11) etwas Zählbares zu erzielen, erscheint mehr als fraglich.